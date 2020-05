Karlovarsko využilo práva a bude hrát volejbalovou Ligu mistrů

Karlovarsko si zopakuje účinkování v elitní klubové soutěži po dvou letech. "Chtěli bychom mít sportovně trošičku větší ambice, než jsme měli v prvním ročníku, kdy jsme se rozkoukávali a moc jsme toho neuhráli," řekl předseda klubu Jakub Novotný České televizi.

V sezoně 2018/19 v konkurenci italských gigantů Civitanovy s Modenou a polského Kedzierzynu nezískal karlovarský tým v šesti zápasech ani set. V minulém ročníku hrály Ligu mistrů České Budějovice a ve skupině vybojovaly dvě vítězství (nad Fenerbahce).

Domácí extraliga byla ukončena v polovině března po předposledním kole základní části, na druhé české Budějovice mělo Karlovarsko náskok pěti bodů. V ženské soutěži se stihla dlouhodobá část odehrát, Olomouc na vedoucí Šelmy ztrácela šest bodů. Vedení svazu rozhodlo, že letos se titul udělovat nebude. Nárok na start v LM tak měl nejvýše postavený tým v době ukončení soutěže.

Extraligu žen vedly brněnské Šelmy s pouhými dvěma porážkami. "Řešíme tuto možnost, ale převažuje více negativ než pozitiv," řekl ČTK manažer klubu Martin Gerža. "Jen zalistovací poplatek je 30 000 eur (820 000 korun) a jeho rentabilita je až při postupu ze skupiny. Museli bychom navýšit rozpočet o tři až čtyři miliony, což je v současné koronavirové době skoro nemožné," doplnil.

Dalším aspektem je složení kádru, kde převažují zaměstnané hráčky a matky dětí. A vložit jim do kalendáře šest těžkých zápasů se třemi výjezdy po Evropě by se také nesetkalo s nadšením. "Spíš naopak, mohlo by to mít devastační účinek," míní Gerža.

Loňské domácí šampionky z Olomouce mají o Ligu mistryň zájem a s novým kádrem, tvořeným převážně z cizinek, pomýšlejí na úspěch. Evropská volejbalová konfederace dosud neoznámila formát nového ročníku LM. Oba čeští zástupci by ale měli mít účast v hlavní soutěži jistou.