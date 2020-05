Přítelkyni přesvědčilo ke stěhování až prostředí, říká nový kouč volejbalistů Beskyd Salon

Co vás přiválo do podhůří Beskyd? Z Ústí nad Labem, odkud pocházíte, je to pořádná dálka.

Především ta sportovní stránka. Líbila se mi myšlenka a vize klubu, že se nespokojí a nechtějí hrát o spodní ale o vrchní příčky.

V boji o záchranu byly Beskydy a Ústí nad Labem největšími soupeři. Jak jste to vnímal?

Úplně normálně. Beskydy byly v minulé sezoně naším soupeřem, nic víc. Tehdy jsme o nějakém budoucím angažmá nejednali. Jako trenér Ústí jsem tu bitvu o baráž chtěl vyhrát. Jediné, co mě překvapilo bylo to, že Beskydy, ač nováček, hrály tak dole. Kádr měly kvalitní, ale je to sport, někdy některé věci úplně nesednou. Podobné to bylo u nás. Nakonec z toho byl vzájemný boj o záchranu.

Tehdy jste tedy netušil, že půjdete do Beskyd?

To jsem opravdu netušil. Námluvy začaly přibližně před měsícem, kdy proběhl nějaký první kontakt.

V Ústí nad Labem už jste nechtěl pokračovat?

Ne, že bych nechtěl. Byli jsme v jednání, ale zároveň jsem hledal i varianty v zahraničí. Pokračování v Ústí jsem se nebránil, ale konečná dohoda nepadla. Nebylo to tak, že bychom si podali ruku, že budu pokračovat. Byli jsme jen v nějaké fázi jednání.

Asistenta vám bude dělat Marek Tomáš. Měl podíl na tom, že jste se pro Beskydy rozhodl?

S Markem se známe, hráli jsme spolu přes léto antukovou ligu. To stejné platí i o Michalovi (Provazníkovi - předseda klubu). Začínali jsme spolu na Vranovském létě, takže oba jsem dobře znal z předchozích let. Určitě mi ze začátku pomohou, protože jinak jdu do zcela neznámého prostředí.

Jak stěhování přijala rodina?

To bylo trochu složitější (smích). Nejsem zatím ženatý, ale čekáme s přítelkyní v červnu přírůstek, takže jsem ji musel přemlouvat, abychom sem šli. Naštěstí jsme se tady byli před dvěma týdny společně podívat a moc se ji tu líbilo. Byli jsme ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde budeme bydlet, v Palkovicích, viděli jsme ty krásné hory. Řekla, že si dokáže představit, že tady budeme vychovávat první dceru. To bylo důležité.

Zaujala ta krása i vás, ústeckého srdcaře?

Mě samozřejmě lákala nejvíce sportovní stránka, že se klub chce zlepšovat a hrát o nejvyšší příčky. Neříkám, že to bude hned příští rok, ale ta vize tam je. To mi v Ústí chybělo, a to se pak těžko pracuje. To byl impuls. Jsem rodák z Ústí, samozřejmě to nebylo jednoduché rozhodování. Nakonec zvítězil ten sport.

Krajina pod Beskydami vás nezaujala?

Ale samozřejmě, že ano. Také u nás, když nepočítám přímo město Ústí nad Labem, je krajina nádherná. Když se tady podíváte na hory, je to podobné. Hrál jsem ve Francii, v Lucembursku a dokázal jsem se přizpůsobit. Teď to pro nás bude trošku složitější situace, protože čekáme malou, ale to zvládneme. Těšíme se.

Kdo z kádru zůstane?

Nějaká jednání probíhají. V minulé sezoně ten tým hodně stál na cizincích, což chceme změnit a zapracovat do týmu odchovance. To ale neznamená, že budou hrát. Měli by dostat šanci trénovat a poprat se o svojí pozici na hřišti. Mládež v klubu vychovávají dobře a klubová vize je, aby se s ní více pracovalo tak, aby měla kam pokračovat.

Z minulé sestavy zůstal jen kapitán Tomáš Široký a mladíci. Budete složité složit úplně nový tým?

Skládal jsem ho i dva roky v Ústí, takže v tom to nebude nové. Základ je vytipovat si dobré hráče a potom s nimi pracovat. Zlepšovat mladé, kteří tady jsou, aby ukázali, že na to mají. Jiná cesta, než dobrá práce a dobrý výběr týmu, není. Zázemí máme dobré a všechno nahrává k tomu, abychom byli lepší než loni.

Kdy začnete přípravu?

Do konce června, kdy mi v Ústí končí smlouva, musím plnit povinnosti tam. Zároveň ale s Markem (Tomášem) pracujeme na skladbě týmu Beskyd i na rozvoji mladých odchovanců, kteří už mají možnost trénovat. Volna bylo teď dost. Koncem července nebo na začátku srpna bychom se měli poprvé sejít kompletní.