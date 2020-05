Posila s válečnickou povahou. Se Lvy si chci zahrát Ligu mistrů, říká Skakič

Sestavit ideální tým v poměru cena a kvalita, o to se pokoušejí ve volejbalovém klubu Lvi Praha. Pomáhá jim k tomu statistická aplikace Smart Volley, která má podle všeho slabost pro Srbsko. V přestupním období zamířili do klubu hned dva borci ze země úřadujících mistrů Evropy. Jako první přihrávající smečař Stefan Skakič. „Dřímá v něm obrovský potenciál. Věříme, že u nás bude růst a stane se brzy hráčem světového formátu," říká na adresu dvacetiletého supertalentu trenér Lvů Tomáš Pomr.

Skakič strávil poslední tři sezony v Ribnice Kraljevo, předtím hrával za Partizan Bělehrad. Ve statistikách srbské ligy ho nepřehlédnete. „Vynikal zejména na příjmu, tam byl dokonce lepší než všechna libera. Jde o leváka, těch je mezi smečaři málo. Ale ruku má pořádně šikovnou," pochvaluje si skvělý kauf Pomr.

Na Lužinách podepsal člen snad všech mládežnických národních týmů i širšího kádru srbské seniorské reprezentace dvouletý kontrakt. „Má ambice jít do lepší ligy, už teď jsme měli konkurenci v polské a francouzské soutěži. Ale podepsal nám," usmívá se Pomr, který neskrývá svůj obdiv k srbskému sportu. „Ať jde o házenou, volejbal nebo basketbal, Srbové jsou v absolutní světové špičce. Je to dáno tím, že stále sportují tak, jako my před 25 lety. Děti jsou pořád venku, hrají si s balonem a mají takovou „válečnickou povahu". Hráči ze srbské ligy se navíc v posledních letech vždy okamžitě po přestupu prosadili v nových klubech. A to i v top evropských soutěžích."

Česko? Velká neznámá

Nejlépe přihrávajícího hráče loňského ročníku srbské ligy nabídka Lvů nejprve neohromila. „Abych byl upřímný, moc jsem toho o českém volejbalu nevěděl," přiznává Skakič. „Ovšem jednání se Lvy probíhala rychle. Cítil jsem z jejich strany konkrétní zájem. Ten byl pro mě nejdůležitější," vysvětluje, proč dal české extralize přednost před polskou PlusLigou a francouzskou Ligue A.

Skakič neponechal nic náhodě, a sháněl informace na internetu, prostřednictvím agenta i z doporučení krajanů. „Pro mladého hráče, jakým jsem já, je klíčové být v kvalitním týmu s prostorem pro zlepšování a herní růst. Věřím, že právě takový jsem našel v Praze," zdůrazňuje smečař a sebevědomě doplňuje: „Se Lvy sleduji dva hlavní cíle. Vyhrát extraligu a nastoupit v jejich dresu v zápasech Ligy mistrů."

Zdají se vám jeho plány přehnané? Vždyť Skakič přestoupil do pátého celku loňského ročníku české nejvyšší soutěže. „Se Stefanem jsem hovořil. Jde o charakterově výborného kluka. Mentalita Srbů už je taková, že jde o sebevědomé bojovníky. Oboje nám může sloužit za příklad. Ano, je třeba mít respekt k soupeři, ovšem i víru ve vlastní schopnosti. Jinak velkých vítězství dosáhnete jen těžko," doplňuje Pomr.