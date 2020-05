Volejbalová extraliga muži i žen zůstane ve stejném složení

"Kromě toho, že nemáme odpovídající halu a jinde než doma jsme hrát nechtěli, samozřejmě hrálo roli ekonomické hledisko. Vezmete si třeba jen cenu přihlášky. Do extraligy je letos dvakrát dražší než loni. Tedy 100 000 korun, zatímco do první ligy 6000. A to je jen zlomek celkových nákladů," řekl Deníku manažer i trenér Bučovic Zbyněk Čížek.

Vedení svazu po předčasně ukončené sezoně kvůli pandemii rozhodlo, že v tomto ani příštím roce nikdo z extraligy nesestoupí. A vítězové první ligy měli možnost nejvyšší soutěž rozšířit - u mužů na 13 týmů, u žen na jedenáct. Dobřichovice už dříve uvedly, že jim chybí skoro milion korun. "Přihlásili jsme první ligu," potvrdil pro ČTK šéf klubu Jaroslav Čermák.