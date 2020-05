Lev je hladový po úspěchu. Nedeljkovič chce dotáhnout pražský klub k titulu

Třiadvacetiletý blokař doplnil v klubu balkánskou kolonii. Tu před rokem „založil" slovinský univerzál Matej Mihajlovič. „Vynikající zkušenost s Matejem pomohla k angažmá u nás i dalším hráčům z bývalé Jugoslávie. Jsou to skvělí volejbalisté a v dobrém smyslu rváči. Bojovníky v týmu každý nutně potřebuje," vysvětluje kouč.

Na Nedeljkoviče nepřišel náhodou. Tip mu obstarala statistická aplikace Smart Volley. Bez ní se teď v klubu nic zásadně nepohne. A má slabost pro Srby. Mužstvo tvořené dle poměru cena/kvalita posílil na začátku května smečař Stefan Skakič, který pak dlouho nezůstal sám. „Příchod Stefana nám prospěl při vyjednávání s Aleksandarem," líčí Pomr. „Na spolupráci se oba těší, budou spolu dokonce bydlet. I Matej měl radost, vždyť má srbské předky."

Rodák z Vranje, městečka na samém jihu Srbska, ještě ve čtrnácti letech netušil, co je to volejbal. Už po třech sezonách v tamním Dinamu však nabral směr Mitrovica, kde se hrála 2. liga. Tam vyzrál v komplexního blokaře, což neušlo skautům polského velkoklubu Skra Bełchatów – zlato a stříbro v Plus lize, semifinále Ligy mistrů. Loňský ročník strávil doma ve Spartaku Subotica. Před pandemií koronaviru družstvo figurovalo na pátém místě a Nedeljkovič byl nejlepším obranářem soutěže.

A zase se kupily nabídky – Polsko, Francie, Lvi Praha... Borec, jenž narostl do výšky 205 centimetrů a sní o angažmá v Itálii, kývl na tu poslední. „Bude to má první zkušenost s Českem. Slyšel jsem o něm jen superlativy," říká Nedeljkovič. „Krásná země, úžasní lidé a kvalitní volejbal. Z důvěryhodných zdrojů vím, že je extraliga výborná soutěž, jejíž úroveň rok od roku roste. K tomu jdu do ambiciózního klubu. Co víc si přát?" vypočítává.

Nedeljkovič se označuje za muže hladového po úspěchu. „Já i Lvi toužíme po jediné věci – po trofeji. Kvůli ní do Prahy přicházím a udělám všechno, abychom ji společně získali," zdůrazňuje blokař, který v klubu podepsal dvouletý kontrakt. „Těším se na evropské poháry a věřím, že budeme za tu dobu alespoň jednou slavit titul. Nic jiného mě nezajímá," dodává odhodlaně.