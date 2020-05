Beachvolejbalistky se připravují na unikátní turnajovou sérii

Tipsport Beach Series začíná v sobotu 30. května v Litoměřicích, aby následně zavítala na pražský Strahov (6.-7. 6.), do Nymburka (13.-14. 6.), do Chodova u Karlových Varů (20.-21. 6.) a vyvrcholila opět na Strahově (27.-28. 6.). Každý turnaj tohoto seriálu bude dotován 80 tisíci korun.

„Byl to pěkný fofr. Dohodnout podmínky s Tipsportem, domluvit se s promotérem a turnaje homologovat na FIVB. Ještě před čtrnácti dny jsme nevěděli, jestli budeme vůbec hrát a teď tady máme pěkně dotovanou ženskou sérii," říká předseda Marek Pakosta, předseda Českého volejbalu.

Maximální kapacita prvního turnaje je 16 párů v kvalifikaci a 24 dvojic v hlavní soutěži. V Litoměřicích byla během jednoho dne od oznámení série okamžitě naplněna a přihlášeny jsou nejen páry Sluková – Hermannová, ale i české dvojky Kvapilová – Kubíčková nebo dvojice Williamsová – Olivová či Štochlová – Maixnerová, tedy kompletní česká elita.

Beachvolejbalistka Barbora Hermannová při prvním společném tréninku po pauze, kterou vyvolala pandemie koronaviru.

Vlastimil Vacek, Právo

První trénink má nejlepší česká beachvolejbalová dvojice na žebříčku FIVB Markéta Nausch-Sluková a Barbora Hermannová už za sebou. „Pomalu se do toho dostáváme a každým tréninkem je to lepší. Nejtěžší asi bude si zvyknout na jiné míče, protože světovka se s Galou nehraje", svěřuje se Hermannová. „Přestože já jsem zůstala v USA, byly jsme Bárou v kontaktu a po prvním šoku, když jsme dozvěděly o posunutí olympiády na příští rok, už vidíme jen pozitiva a na Tipsport Beach Series se moc těšíme," dodává její parťačka.

Turnaje jsou členěny do kategorií podle výše celkových odměn. Čím víc hvězdiček turnaj má, tím víc bodů do žebříčku také jeho účastníci mohou nasbírat. „Chtěli jsme ve složité době koronavirové krize připravit zajímavé soutěžní i finanční podmínky pro nejlepší české plážové volejbalistky, které by jinak v Česku nebyly. A to se ve spolupráci se svazem podařilo, Tipsport Beach Series se s třemi hvězdičkami zařadil mezi prestižní turnaje světové úrovně. Beachvolejbal je sázkařsky populární sport, proto nás zajímá dlouhodobě. Už několik let jsme ostatně partnery naší nejlepší dvojice Maki a Báry. Těším se na turnaje seriálu i na zájem sázkařů," vysvětluje marketingový ředitel Tipsportu Jan Čumpelík.