Jícha výhru mezi trenéry nečekal, ve čtvrtek má oslavu titulu: Trénovat takové hráče je radost!

"Byl jsem samozřejmě překvapený, protože hned v první sezoně v roli šéftrenéra jsem to nečekal. Je plno velkých trenérských kapacit, které toho za celý život nedosáhly. Navíc to vyhlašují manažeři a kolegové trenéři. O to více si toho ocenění vážím a jsem hrozně šťastný, že jsem na takové ocenění mohl dosáhnout. Na druhou stranu bez mého týmu a organizace Kielu bych na to nemohl ani pomýšlet," uvedl Jícha v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Nejlepší házenkář světa za rok 2010 dosáhl jako první v historii na prvenství v obou nejcennějších anketách v Německu, hráčům kraloval v letech 2010 a 2011. "Je za tím obrovské množství práce. Bez hráčské zkušenosti bych nikdy nemohl dělat trenéra na této úrovni. Oboje na sebe navazuje. Zkušenost z absolutní špičky ledovce hráčské kariéry mi obrovsky pomáhá. Rozhodně nikdy nelze říci, že trenérské řemeslo umím. K tomu je třeba každodenní práce a neustálé sbírání nových podnětů. Já jsem rád, že jsem dostal příležitost v týmu, ve kterém hráči často ani trenéra nepotřebují. S takovými hráči je radost pracovat," uvedl bývalý reprezentační kapitán.

Kiel dovedl k prvnímu titulu po pěti letech. "Na jednu stranu je to jedno z nejnáročnějších prostředí, protože v házenkářském světě není moc míst, kam se ještě posunout výše. Takže tlak je tu hrozně velký, ale já věděl, do čeho jdu. Na druhou stranu fanoušci a lidé kolem týmu mě obrovsky respektují a úspěch nám přáli. Jsem moc rád, že nám první sezona takhle vyšla a teď bychom měli dostat více prostoru pracovat," mínil.

Cítil jsem respekt, říká Jícha

Velký respekt cítil po celou sezonu i u hráčů. "Moje hráčské úspěchy jsou pozitivně vnímané v hráčské veřejnosti. Pak je mít respekt u hráčů mnohem jednoduší než pro někoho, kdo ve hře neměl takové úspěchy. Takže startovní čára je pak trochu posunutá dopředu. Na druhou stranu já jsem ale ten, kdo strašně nerad někomu připomíná minulost. Neříkám jim, že my jsme to hráli takhle. Žije se přítomností," podotkl osmatřicetiletý Jícha, který ukončil hráčskou kariéru na podzim 2017.

Filip Jícha měl důvod k úsměvům

Vlastimil Vacek, Právo

Během sezony prožíval nejtěžší chvíle na konci loňského roku. "Listopad a prosinec, kdy jsme hráli často tři zápasy týdně, k tomu cestování po celém světě a docházely síly. Já věděl, že prosinec bude extrémně důležitý pro bundesligu, abychom to přestáli. Využil jsem své hráčské zkušenosti a na mítincích jsem to hráčům vštěpoval. Před Vánoci jsme prohráli doma s Wetzlarem a navíc o sedm branek. Pak jsme na první svátek vánoční jeli do Göppingenu, kde je to velmi nepříjemné hrát. Já věděl, že když ten zápas zvládneme, bude to ohromně důležité. Utkání jsme otočili a těsně o gól vyhráli. Byl to pro mě klíčový zápas," poznamenal Jícha.

Ve čtvrtek Kiel čeká opožděná oslava zisku titulu. Kdy se tým bude moci vrátit na hřiště, není jasné. "Máme povolenou ceremonii, kdy dostaneme talíř za vítězství v bundeslize. Přijede ministr a prezident. Celé se to posouvalo, až to vláda povolí. Takže to budu mít tým poprvé od 13. března pohromadě. Ale je to jen na tu ceremonii a za speciálních opatření. Všichni musí mít roušku, rukavice. Tréninky naplánujeme až podle toho, kdy začne nový ročník. A to teď stále není jasné. Doufám, že to nebude tak dlouho a že se začne hrát v říjnu," dodal Jícha.