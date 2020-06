Trenér Vašina zamířil od ostravské mládeže na lavičku extraligového Ústí nad Labem

Do kolotoče trenérských změn v extralize volejbalistů se nečekaně zapojil i celek SKV Ústí nad Labem. Třebaže vedení klubu počítalo se setrváním Jakuba Salona na místě hlavního kouče, po jeho odchodu do týmu Black Volley Beskydy muselo shánět náhradu. A zatímco Salon bude působit u družstva, které hraje svoje zápasy ve Frýdku-Místku, ze severní Moravy a konkrétně z Ostravy zamířil na opačný konec republiky Lubomír Vašina. „Po působení u juniorů a akademických reprezentací se chystám na extraligu,“ nastínil Lubomír Vašina v rozhovoru pro Sport.cz své záměry.

Co považujete za svoje dosavadní největší úspěchy?

Nechci to konkretizovat, protože si vážím práce u každého družstva, které se mi povedlo dostat o kousek výš. Rád samozřejmě vzpomínám na trenérské působení u akademických reprezentací České republiky, s nimiž jsem absolvoval od roku 2006 letní světové univerziády. To je moje parketa. Měl jsem tu čest fungovat i u reprezentačního áčka jako týmový manažer na mistrovství světa v roce 2006 v Japonsku, krátkou dobu i jako asistent trenéra u mužů, které tehdy vedl Igor Prieložný. Mám zážitky z opravdu špičkových akcí.

Do Ústí nad Labem ale přicházíte z Ostravy.

Byl jsem tam sedm let šéftrenérem mládeže. Skončila mi smlouva a letošního 3. června jsem podepsal nový kontrakt na půdě ústeckého klubu. V ostravském volejbalovém prostředí jsem prožil krásné roky. Teď se chystám na něco nového. Z Ústí mi volal generální manažer Miroslav Přikryl, s nímž se známe dlouhé roky. A extraligová šance mě oslovila.

Vybavíte si nějaké dojmy z dřívějších dob, kdy jste přijížděl do Ústí jako trenér soupeře?

V roce 1996 jsem ve svých šestatřiceti letech začínal trénovat ve Vítkovicích. A při mém prvním extraligovém angažmá jsme přijeli do Ústí po dlouhé cestě a za čtyřicet minut bylo po zápase. Tehdy ústecká parta kolem trenéra Zdeňka Pommera staršího vyhrávala extraligové tituly. Je to už dávno, ale z mého pohledu to strašně rychle uteklo.

Jistě sledujete i současné dění na hráčském přestupovém trhu i s ohledem na svoje nadcházející ústecké působení.

Mě nejvíc zajímá, kteří hráči přijdou do Ústí. A bude to nahrávač Luboš Bartůněk z týmu VK Lvi Praha. Poté, co do pražského klubu přestoupil reprezentační kapitán a nahrávač Jakub Janouch z německého Friedrichshafenu, byl Bartůněk najednou volný. Takže Janouchův příchod do Prahy paradoxně pomohl i Ústí. V extralize dochází k vícero změnám v řadě klubů.

Zaujal vás i některý přestup českých volejbalistů v rámci evropských soutěží?

Určitě je to přesun Jana Hadravy z Polska do italské Civitanovy, prostě volejbalová bomba. Klobouk dolů před ním. Zaznamenal jsem i přestup dalšího reprezentanta Jana Galabova z Francie do Polska.

Když zmiňujete reprezentanty, tak i váš syn Lukáš Vašina už patří do kádru národního týmu. Jaká byla jeho cesta mezi elitu?

Už v sedmnácti letech hrál za Ostravu v extralize a měl nabídky odjinud. Poté přestoupil do VK Karlovarsko, kde už odehrál dvě sezony. V prvním červnovém týdnu se zúčastnil úvodního kempu reprezentace pod novým trenérem Jiřím Novákem na soustředění v Jablonci. Syn už je mimo můj trenérský dosah.

Dá se předpokládat, že se brzy potkáte v roli soupeřů?

Je to možné, protože se třeba už v přípravě střetnou týmy Ústí nad Labem a Karlovarsko jako tomu bývá při různých turnajích. A na podzim na sebe oba kluby narazí i v extralize.