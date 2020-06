NFL věnuje na boj s rasismem skoro šest miliard korun

Liga amerického fotbalu NFL věnuje během deseti let 250 milionů dolarů (necelých šest miliard korun) na boj s rasismem. Vedení zámořské soutěže, kde je 70 procent hráčů tmavé pleti, to oznámilo v reakci na nedávnou smrt George Floyda při policejním zásahu.

O využití podpory bude vedení NFL jednat se zástupci 32 klubů. Peníze by měly jít do programů usilujících o reformu policie, trestního zákoníku a také na podporu vzdělání. "Děláme to kvůli nespravedlnostem, kterým byli Afroameričané v historii vystaveni," uvedla liga v prohlášení.

NFL má také v úmyslu využít vlastní mediální prostředky včetně televizní stanice NFL Network k osvětě, vzdělání a upozornění na problémy spojené se sociální rovností.