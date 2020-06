Carter potvrdil po rekordních 22 letech v NBA konec kariéry

"Oficiálně končím s profesionálním basketem," oznámil třiačtyřicetiletý Američan. Carter zahájil kariéru v NBA v roce 1998 v Torontu a byl vyhlášen nejlepším nováčkem ročníku. Jako první v nejlepší lize světa vydržel hrát ve čtyřech dekádách, poslední duel absolvoval 11. března. Pak svět ochromila nemoc covid-19.

"Byly dny, někdy v dubnu, kdy jsem si přál, aby se to nestalo. Ale pak jsem si říkal: tak to prostě je," řekl osminásobný účastník Utkání hvězd NBA a olympijský vítěz ze Sydney. Populární hráč bavil fanoušky efektními smečemi a během angažmá v Torontu si vysloužil přezdívku Air Canada.

Vince Carter (vpravo) v objetí s Hawkem Dominiquem Wilkinsem.

John Bazemore, ČTK/AP

Jeho kariéru olemovaly dvě zkrácené sezony. V roce 1999 začala až v únoru po dlouhých sporech a po uzavření nové kolektivní smlouvy se v základní části hrálo jen 50 zápasů místo 82. Nyní zaúřadoval koronavirus. Byť tato sezona vyvrcholí v komplexu v Disney Worldu na Floridě, Atlanta se do rozšířeného play off pro 22 týmů nedostala.

"Je to pro mě zajímavá situace, protože jsem do ligy přišel ve zkrácené sezoně a odcházím ve zkrácené sezoně. Je to unikátní," řekl Carter, jenž po Torontu hájil barvy New Jersey, Orlanda, Phoenixu, Dallasu, Memphisu, Sacramenta a naposledy Atlanty. Odehrál 1541 zápasů, více ji absolvovali jen Robert Parish (1611) a Kareem Abdul-Jabbar (1560). Carter nasbíral 25.728 bodů, což jej řadí na 19. místo historie NBA.