Patzel udělal přestupem do Karviné radost přítelkyni: Má to ke mně z Olomouce blíž

Házenkáře Karviné posílil reprezentant Vojtěch Patzel. člen širšího kádru reprezentace a mládežnický reprezentant se do Slezska přemístil z Dukly Praha a měl by se stát jedním ze základních stavebních kamenů nově se rodící Karviné.

„S Michalem Brůnou a vedením Karviné jsme už byli nějakou dobu v kontaktu, o možnosti mého přesunu sem jsme se vlastně bavili už před rokem. Tehdy jsem to ještě odmítl, protože mi běžela v Dukle smlouva. Teď mi skončila, a protože jsem chtěl nějakou změnu, tak jsme se znovu s vedením Baníku sešli a dohodli se," uvedl Patzel, 21letá levá spojka.

Karviná prošla v létě výraznou změnou především ve vedení klubu, kde dosavadního prezidenta Romana Muchu nahradil bývalý reprezentant Michal Brůna, jenž bude zároveň i trenérem extraligového týmu. Kádr opustili Marek Monzcka, Roman Chudoba a naposledy i Jan Zbránek. Opačným směrem přišli Slavomír Mlotek z třetiligové německé Desavy a nyní talentovaný Patzel.

„Michal Brůna má ohromné zkušenosti. Pevně doufám, že já sám je tady nasbírám, ideálně z pohárové Evropy. Cíle jsou v Karviné podobné jako v Dukle, vyhrát každý zápas, skončit co nejvýš. Liga bude vyrovnanější než loni. Všichni jsou hladoví po házené a budou chtít vyhrávat," svěřoval se Patzel, jenž je teprve druhým házenkářem Dukly, který přestoupil do Karviné.

Ondřej Zdráhala v zápase s Alžírskem.

Pavel Lebeda/chf.cz

Prvním byl na startu tisíciletí reprezentační brankář Miloš Slabý. „Chtěl jsem změnit klub a nabídka z Karviné mi vyhovovala. Je to klub, který patří ke špičce v republice, takže to nevnímám jako něco výjimečného. Z nároďáku se znám se Solem (Dominikem Solákem) a Ujinem (Janem Užkem), takže jsem vlastně věděl, do čeho jdu. Znám z reprezentačních srazů i kluky, kteří jsou se mnou teď v bytě (Skalický, Nantl). Potkávali jsme se už tam, takže přijetí bylo bez problémů. Výhoda to teď bude hlavně pro mou přítelkyni z Olomouce. Bude to mít ke mně blíž," přiblížil účastník posledního házenkářského mistrovství Evropy.

„Byl to pro mě zatím největší zážitek. Byl jsem do Rakouska donominovaný na poslední chvíli a první zápas se Španěly ještě nasával atmosféru. Proti Bělorusku už mě tam trenéři vypustili na závěr zápasu a Chorvatsku jsem dokonce dal tři góly. Z toho jsem měl dobrý pocit, že jsem na place nepůsobil jen jako odhazovač," smál se Patzel.

Karvinsko patří k nevíce zasaženým místům nemocí covid-19. Patzel se ale nebojí. „Děda s babičkou si tím prošli a děda nemoc nesnášel úplně nejlíp, takže mi teď píše, abych na sebe dával pozor. Táta je spíš jako já, v pohodě. Napsal mi jen, abych nechodil do dolů. Ale ty jsou stejně teď zavřené," usmíval se Patzel.