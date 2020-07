Úspěšná dvojice plážových volejbalistek se rozchází! Důvodem je těhotenství

O šest let mladší Štrbová se vrací k halovému šestkovému volejbalu, v němž byla úspěšnou slovenskou mládežnickou reprezentantkou.

„S tím, že přišla korona a přeložili olympiádu, nic neuděláme. Staly se věci, které nemůžeme ovlivnit, ale bereme to sportovně. Děkuju Andy za to, že se do toho pustila a bylo úžasné sledovat, jaký udělala pokrok a i my společně. Teď už se velmi těším na to, co přijde," uvedla na svazovém webu Přidalová, která hrávala na písku od roku 2009 nejprve po boku Dominiky Nestarcové a od roku 20017 se Štrbovou.

Plážové volejbalistky Natália Přidalová a Andrea Štrbová.

FIVB

Konkurentky nejlepšího českého páru Markéta Nausch-Sluková, Barbora Hermannová získaly jedinou společnou medaili na okruhu World Tour, v květnu roku 2018 v tureckém Mersinu vybojovaly bronz. K nejhodnotnějším výsledkům patří rovněž 5. místo z loňského pětihvězdičkového turnaje nejvyšší kategorie Major ve švýcarském Gstaadu. Ve světovém žebříčku byly nejvýše loni v červenci, kdy jim patřila 19. příčka.