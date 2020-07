ČBF představila jako svou novou identitu CZ BASKETBALL

"Je to pro nás významný krok, jak basketbalu získávat pozornost i mimo palubovku. Na změně jsme pracovali opravdu dlouho a všechny kroky společně s agenturami promýšleli. Dnešek vnímáme jako šanci změnit vnímání basketbalu jak u široké veřejnosti, tak i u nás samých," uvedl v tiskové zprávě předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta.

"Základem nového loga se stal basketbalový míč, který je doplněn o grafický prvek, znázorňující spin točícího se míče či okamžik, kdy míč prochází obroučkou, což je cíl každého basketbalisty. Pokud se oprostíme od čistě basketbalového vnímání, můžeme v logu vidět prstenec 'planety basketbal', na které všichni společně žijeme," uvedli zástupci federace.

Autorem nové značky CZ BASKETBALL je grafické studio Dynamo. Na projektu spolupracovala basketbalová federace s agenturou Raul. "Národní barvy českého basketbalu tvoří oranžová, která ke hře neodmyslitelně patří, spolu s modrou a bílou," informovala ČBF.

Tomáš Satoranský je potřetí za sebou basketbalistou roku

Slavomír Kubeš, ČTK

Přívlastek 'český' bude v nové basketbalové značce na rozdíl od většiny národních sportovních organizací chybět. "Nahrazuje ho právě varianta CZ BASKETBALL, která díky plynulému prolínání češtiny a angličtiny posiluje souvislost s mezinárodním basketbalovým prostředím. Lépe také vyhovuje dnešní zrychlené komunikaci na webu a sociálních sítích," vysvětlili zástupci ČBF.

Ode dneška jsou na speciální internetové adrese cz.basketball vedle vysvětlení hlavních důvodů přechodu na novou značku videa nebo třeba vizuální vývoj českého basketbalu. V průběhu září na ní bude spuštěn nový hlavní web českého basketbalu.

Mezi ženami v anketě Basketbalista roku zvítězila opora USK Praha Kateřina Elhotová.

Slavomír Kubeš, ČTK

"Nová vizuální identita je založená na kombinaci několika prvků. Kromě samotného loga, které je zároveň internetovou doménou, je to typická práce se vzorem, barvami a siluetami nebo fotografiemi hráčů a hráček," uvedl šéfgrafik studia Dynamo Jan Šlégr.

"To vše drží pohromadě velmi dynamická typografie, která umožňuje kouzlit se sdělením a vizuály podobně, jako ti nejlepší hráči kouzlí s míčem na palubovce. Ostatně i samotný symbol míče občas překvapí nějakou grafickou fintou," dodal Šlégr.

Federace v průběhu dalších týdnů také představí loga, která budou vycházet z vizuální identity CZ BASKETBALL a postupně sjednotí celý basketbal. Změna čeká nejen nejvyšší basketbalové soutěže Kooperativa NBL mužů a Renomia ŽBL žen, ale i basketbal 3x3 či minibasketbal.

Novinkou je i lifestylová značka CZ BSKT. První výrobky z nové kolekce jsou pro zájemce k dostání v oficiálním fanshopu CZ BASKETBALL na adrese fanshop.cbf.cz.

"Já mám radost, že je česká federace kreativní a snaží se obnovovat a hledat nové věci a způsoby, jak se zalíbit fanouškům. Je to jen dobře. Myslím, že tomu pomáhá popularita, která se tomu sportu dostala v posledních letech," řekl současný nejlepší český basketbalista Tomáš Satoranský z Chicaga.

"Doufám, že to bude jen gradovat, a je to správný krok před blížící se kvalifikací na olympiádu a naším domácím (evropským) šampionátem. Doufám, že tam bude velká přízeň fanoušků," vyhlíží Satoranský základní skupinu ME v Praze v září 2022.