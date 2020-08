To vítězství nám nikdo nevezme, řekla vítkovická Ferenčíková

V premiérový triumf proměnily florbalistky Vítkovic start na 28. ročníku turnaje Czech Open v Praze, který vzhledem k pandemii koronaviru poznamenala neúčast zahraničních celků v elitních kategoriích. Podle kapitánky Denisy Ferenčíkové to ale radost z vítězství Ostravankám nijak nesnížilo.

"Turnaj jsme si velmi užily. Je jasné, že neúčastí zahraničních týmů trochu ztratil na kvalitě, ale na druhou stranu sezona byla přerušená od půlky března, takže mně a holkám už florbal hodně chyběl. Holkám jsem taky řekla, že za pět let se nikdo nebude ptát, kdo v ženské elitě byl, ale to vítězství nám nikdo nevezme," řekla Ferenčíková.

Ze šesti zápasů v základní skupině ztratily Ostravanky jen dva body za remízu v derby s FBC Ostrava 3:3. Czech Open byl podle Ferenčíkové oproti minulým rokům a při opatřeních kvůli šíření nemoci covid-19 jiný hlavně právě neúčastí celků ze zahraničí.

"Na ty se člověk vždy nejvíce těší, na konfrontaci se švédskými, finskými nebo švýcarskými týmy, ale letos je to prostě jinak. České týmy navíc ve velkém obměnily kádry, takže jsme za to byli rádi, že můžeme hrát s nimi. Myslím si, že se týmy ukázaly v dobrém světle a sezona bude zajímavá," podotkla Ferenčíková.

Vítkovicím v uplynulé sezoně sebralo šanci na útok na třetí extraligový titul v řadě zrušení soutěží v polovině března a Czech Open byl první možnou konfrontací po nucené pauze. "Byla to škoda, v sezoně jsme měly dobře našlápnuto, hrály jsme čtvrtfinále s Tatranem a člověk samozřejmě neví, jak by to dopadlo. Tohle finále a zlato je trochu náhrada za superfinále," prohlásila Ferenčíková.

Vítkovický tým před novou sezonou posiloval. Přišla švédská útočnice Lina Häggová ze Sundsvallu a vrátily se slovenské opory Alžbeta Ďuríková a Michaela Šponiarová z SC Classic. "Doufáme, že všechno bude pokračovat jako minulý rok. Věřím tomu, že v září začneme, všechny týmy nastoupí do sezony a nebude se přerušovat," vyhlíží slovenská reprezentantka odložený útok na zlatý hattrick.

Věří, že formu Vítkovice postupně vyladí ještě více. "Začátek nebyl z naší strany ideální, měly jsme problémy, než se nám sehrály formace, ale postupem času se to lepšilo. Proti Panthers nebo Startu, kdy jsme rozhodovaly v posledních minutách. Nesmíme usnout na vavřínech, musíme mít pokoru. Jsme pasované na jasného favorita, ale musíme myslet na to, že také ostatní týmy poctivě pracují s kádry, které aktuálně mají," doplnila Ferenčíková.

Na závěr turnaje zaskakovala v obraně. "Zranily se nám Lucka Theimerová s Betkou Ďuríkovou, před finále musela odjet Zuzana Halfarová, takže moc variant už nebylo," podotkla Ferenčíková, která netuší, zda k podobné variantě nesáhnou trenéři i v extralize. "Člověk stárne a začínám mít trochu přehled, takže je otázka, kde mě trenéři v sezoně využijí," podotkla Ferenčíková.