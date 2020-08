Zklamání z rakouského písku léčí partnerka gólmana Mrázka u nového projektu

Jak těžký to byl pro vás turnaj?

Začátek tak náročný nebyl. Spíš bylo zvláštní, když hned po zápase dohlížejí pořadatelé na to, aby si člověk vzal roušku. Člověk je ve třiceti stupních zpocený, je od písku, ale hned musí mít roušku. Jasně, vím, že je situace složitá. Ale třeba fanoušci tam sedí a mít ji nemusí.

Byli pořadatelé nejpřísnější, které jste zažily?

Ne. Musím říct, že v Česku taková přísná pravidla neplarí, ale třeba ve Slovinsku byli podobně nároční a roušku musel člověk mít hned na sobě.

Na rozdíl od vašeho partnera jste si mohla užít fanoušky. V NHL jsou v hledišti jen plachty...

To je hodně zvláštní, když ty plachty člověk vidí. My si s Petrem na dálku fandíme a vstáváme na zápasy. Takže on třeba koukal na můj zápas ve čtyři hodiny ráno. Samozřejmě to platí v případě, že ho nečeká zápas. Hned po utkání si voláme.

Takže vy jste mu gratulovala k postupu v NHL a on vám k třetímu místu?

Já jsem gratulovala, Petr dobře věděl, že jsem zklamaná ze třetího místa.

Kdy si budete moci na písku spravit náladu a zaůtočit na lepší umístění?

Za necelé dva týdny se vracíme do Rakouska, kde bude jednohvězdičkový turnaj. Ale konkurence bude velká, půjdeme s Martinou do kvalifikace. Na turnaji budou hrát i české jedničky, takže kdybychom na téhle akci skončily třetí, tak bych to brala.

Beachvolejbalistky Martina Williams (vlevo) a Sára Olivová během tréninku.

Vlastimil Vacek, Právo

Mimo plážového volejbalu se v poslední době věnujete i mimosportovnímu internetovému projektu The Blonde Talk. Co vás k tomu vedlo?

V provozu je poměrně krátkou dobu, ani ne měsíc. Důvodem, proč vznikl, je fakt, že jsem dostávala hodně otázek na to, co jím, jak cvičím. Navíc dělám cvičení, které je něco mezi jógou a pilates a je naprosto skvělé. Myslím si proto, že mám lidem, co se týče zdravého životního stylu, co říct.

Takže muži u vás maximálně omrknou fotky, nebo je projekt i pro ně?

Chlapy, které zajímají fotky, ať jdou na jiný web (směje se) Tady najdete fakt zajímavosti o výživě, cvičení. Je pravda, že když jsem na turnaji, tak na psaní nemám čas. To se ale projektu věnuje moje parťačka Paty. V tu dobu tomu nedávám sto procent.

Hokejový brankář Petr Mrázek a jeho partnerka Sára Olivová.

Vlastimil Vacek, Právo

A co na projekt říkal váš partner? Ten se asi na stránky podíval...

Určitě ano. Ptám se ho, co na to říká. On je upřímný a klidně mi řekne, zda ano, nebo ne. On mě dobře zná a je mu jasné, že toho o zdravé výživě hodně vím, takže mi právě tohle sedne a můžu lidem něco říct. Projekt se pomaličku rozjíždí, věřím, že to je pro lidi zajímavé.