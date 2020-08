Hermannová a Sluková jsou po dvou výhrách v Badenu ve čtvrtfinále

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková dnes vstoupily úspěšně do prvního mezinárodního turnaje téměř po roce. V rakouském Badenu na jednohvězdičkovém podniku Světového okruhu dvakrát vyhrály a postoupily přímo do čtvrtfinále. O kolo dříve vstoupí v sobotu do play off Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou.