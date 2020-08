Jde nám o nejkrásnější medaili, ale titul nám nikdo nedá zadarmo, hlásí Hermannová

Na MČR s Markétou Nausch Slukovou obhajujete loňský titul. S jakými plány do turnaje jdete?

Rády bychom obhájily český titul, nebude to ale jednoduché, což máme vyzkoušené z předešlých českých turnajů. Ostatní týmy si na nás vždycky brousily zuby, my jsme favoritky a ostatní můžou hrát uvolněněji, protože jdou do zápasu v pozici outsidera. Čekáme těžké zápasy až do posledního míče. O titul se ale určitě porveme. Jde nám o tu nejkrásnější medaili.

Je před MČR výhoda, že jste se letos zúčastnily několika turnajů v Česku a máte tak dobrý přehled o soupeřkách?

Určitě to pro nás znamená výhodu, ale stejně tak pro soupeřky, protože jak jsme si my nakoukaly jiné české týmy, tak to platí i obráceně. Turnaje nám ale určitě pomohly, ale stejně to bude na nás, jak mistrovství republiky uchopíme, jak k němu přistoupíme, co budeme schopné zahrát. Počítáme s tím, že titul nám nikdo nedá zadarmo.

Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková (vlevo) a Barbora Hermannová při prvním společném tréninku po pauze, kterou vyvolala pandemie koronaviru.

Vlastimil Vacek, Právo

Bude na vás upřená největší pozornost, budete pod největším tlakem. Jste na něj připravené?

Mistrovství republiky mívá vždycky skvělou atmosféru, Opava patří k místům, kde je beachvolejbal hodně populární, pokud nám dopřeje počasí, určitě přijde hodně lidí a atmosféra bude zase parádní. Moc se na to těšíme a myslím, že by nás nic nemělo překvapit. Ze světových turnajů jsme zvyklé, jak začneme hrát, půjde všechno stranou a budeme se soustředit jen na náš výkon. Mrzí nás, že se letos nebudeme moc zastavovat u fanoušků, protože nás čeká ještě jeden mezinárodní turnaj a mistrovství Evropy. Nemůžeme tak riskovat, že bychom se nakazily. Proto se budeme držet dál.

Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková, Barbora Hermannová (vpravo) a trenér Simon Nausch se svojí specialitou.

Vlastimil Vacek, Právo

Na posledním turnaji v Badenu jste chtěly vyzkoušet nové herní prvky, jak se vám povedlo dostat je do hry?

Vyzkoušely jsme si nějaké nové útočné věci, které se nám povedly zařadit do hry. I když to pořád není něco, na co bychom se mohly stoprocentně spolehnout, tak na mistrovství republiky bychom tyhle prvky zase chtěly do naší hry dostat. Samozřejmě nebudeme jen zkoušet, ale musíme taky reagovat na vývoj zápasu, jak se k tomu případně postaví soupeřky. Určitě nebudeme zkoušet věci na úkor toho, abychom ztrácely sety. Takže zkoušet ano, ale s rozumem a jen do takové míry, aby nám to hrálo do karet. Určitě nepůjdeme bezhlavě do všech nových kombinací. Budeme hrát na titul, to je to, proč jsme tady a proč tenhle sport děláme.