Nejlepší český pár chce v Opavě první společný titul. Je to velká motivace, říká Perušič

To nejlepší, co může český plážový volejbal nabídnout, je v Opavě. Do akce jdou nejlepší české páry Markéta Nausch-Sluková s Bárou Hermannovou, Michaela Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou a mezi muži Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. O medaile z domácího šampionátu se od pátku do neděle utká celkem 48 párů.

Nejúspěšnější česká mužská dvojice má z domácího šampionátu bronz a stříbro. Zlato spolu ještě Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem ale neslavili. „Určitě je to pro nás o to větší motivace. Rádi bychom ten titul společně vybojovali," říká Perušič.

Pětadvacetiletý rodák z Prahy už jednou mistrovství České republiky vyhrál. „V roce 2018, kdy měl David studijní povinnosti, se mi povedlo zvítězit s Janem Vodičkou. No a loni jsme republiku kvůli náročné sezoně museli vynechat. O to víc se letos těšíme. Kvůli směsici zranění a zrušení všech zahraničních turnajů jsme toho sice moc neodehráli, ale to nebude problém Jsme spolu již pátým rokem a trénovali jsme spolu velkou část roku, takže bylo na co navázat," poukazuje Perušič.

Povedenou generálkou byl pro české jedničky klubový šampionát na pražském Pankráci, na němž s Beachclubem Strahov slavili prvenství bez ztráty setu. „Ověřil jsem si, že zraněné rameno už zvládne turnajovou zátěž. Vydrželo relativně dobře, nicméně ještě není ve stoprocentní formě, bude ještě vyžadovat další práci," upozorňuje Perušič, který čeká v Opavě vyrovnaný turnaj.

„Asi nezvládnu vyjmenovat všechny týmy, které mají na to bojovat o medaile, ale oproti stálicím s mezinárodními zkušenostmi, jako jsou Dumek s Berčíkem nebo Weiss s Tichým, může letos zaútočit na nejvyšší příčky i velké množství mladších, talentovaných týmů, jako jsou Maňas se Sedlákem, Pihera s Trousilem nebo Pihera se Šotolou," vyjmenoval.

Na titul by jistě mohla pomýšlet i dvojice Jan Hadrava a Donovan Džavoronok, kteří v úvodu znovunastartované sezony vyhráli tři ze čtyř turnajů. Poté se ale vrátili k šestkovému volejbalu ve svých klubech.

„Určitě by to bylo divácky atraktivní utkání, kluci hrají hodně fyzický styl hry založený na velmi dobrém podání, útoku a dobrém bloku. Byl by to velmi těžký zápas, vždyť jsou to hráči elitní italské ligy, ale myslím si, že pokud chceme bojovat o olympijské hry a fungovat ve světové špičce, tak bychom měli být schopni je porážet relativně často," má jasno Perušič. „Ale kdyby se beachi věnovali naplno, tak mohou být určitě dobrými mezinárodními hráči, což koneckonců letos ukázali.