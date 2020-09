Český svaz házené nenařídí hráčům povinné testování na covid-19

Český svaz házené v soutěžích, které organizuje, nezavede povinné testy hráčů na covid-19, pokud to nebude nařízeno státními orgány. Na dotaz ČTK to dnes řekl předseda soutěžní komise Petr Novák. Všichni lidé v okolí hrací plochy budou muset mít roušku, výjimkou budou hráči, realizační tým na střídačce, rozhodčí a hlasatel. V případě nákazy jednoho hráče svaz neočekává karanténu celého mužstva.

Podle prezidenta svazu Jaroslava Chvalného by povinné testování znamenalo až třetinový zásah do rozpočtů klubů. "I kdybychom ho zavedli, stejně se nevyhneme opatřením hygienických stanic," uvedl Chvalný na tiskové konferenci v Brně před víkendovým startem mužské extraligy.

Předpokládá, že pokud se nákaza potvrdí u jednoho hráče, nebude podobně jako ve fotbale či hokeji potřeba karanténa u celého týmu. V případě dvou a více pozitivních testů v týmu je svaz připravený povolit přesun zápasu.

"Očekáváme, že opatření přijme krajská hygienická stanice. Vycházíme ale z premisy, že pokud bude hráč nakažen nebo půjde do karantény, tak se to bude týkat jen jeho, ne celého týmu. Máme stanovená pravidla, že při nákaze u dvou a více hráčů jsme připraveni utkání přesouvat. Budeme se snažit vyjít maximálně vstříc, aby se ročník odehrál," řekl Chvalný. Na zápasech zatím svaz očekává 500 diváků rozdělených v sektorech tak, jak určují aktuální pravidla ministerstva zdravotnictví.

Připraveno je několik variant

Svaz má připraveno několik variant pro případ, že by se soutěže kvůli koronavirové krizi nemohly dohrát. Mužská extraliga v uplynulém ročníku předčasně skončila před závěrečným kolem základní části a nebyl vyhlášen mistr.

Pokud se stihne odehrát všech 22 kol základní části, soutěž se přeruší a nebude-li možné pokračovat, vyhlásí se výsledky podle pořadí v tabulce. V případě, že se dokončí základní část a nebude šance odehrát celé play off pro osm nejlepších týmů, místo čtvrtfinále se bude hrát přímo semifinále pro čtyři celky. Pokud se nedohraje základní část, bude vedení s kluby řešit situaci operativně a bude záležet na tom, v jaké fázi by byla soutěž ukončena.

Extraligu stejně jako v minulém ročníku bude hrát 12 klubů, protože nikdo nesestoupil ani nepostoupil. Do play off postoupí nejlepších osm, poslední čtyři týmy sehrají play out, přičemž nejslabší se o setrvání mezi elitou utká v baráži s nejlepším z nižší ligy.

Pokud v play off skončí utkání po základní hrací době nerozhodně, nepůjde se do prodloužení, ale nově rozhodnou rovnou sedmimetrové hody. Od letoška také nebude moci trenér nastoupit do zápasu jako hráč.