Změní česká reprezentace kouče už před MS? Pandemie nahrává nečekanému scénáři

„Ještě v létě jsem byl optimistický, že by šampionát mohl být jediným kolektivním mistrovstvím světa, které se letos odehraje, ale už i Finové jsou skeptičtí. Tamní pravidla jsou teď taková, že i týmy, které by do země vpustili, by musely do dvoutýdenní karantény bez možnosti trénovat,“ říká prezident Českého florbalu Filip Šuman.

Finové preferují přesun o rok, na příští prosinec je ale v plánu ženské MS ve Švédsku.

Už s novými trenéry?

„Kdyby se šampionát posunul o pár měsíců, mělo by logiku, aby stávající realizační tým zůstal. Kdyby skutečně o rok, došlo by k diskuzi, zda bychom začátkem roku nevybírali nový realizační tým na další dva roky,“ předpokládá Šuman.

Kettunen, jenž v minulosti dovedl finskou reprezentaci k titulu mistrů světa, přišel k českému národnímu týmu s velkými očekáváními, ale cíl v podobě medaile na předloňském šampionátu v Praze se mu splnit nepovedlo.

Na povrch pak vypluly spory s některými hráči, které vyústily v odmítnutí reprezentace pod vedením Kettunena od několika florbalistů v čele s dlouholetou českou jedničkou Matějem Jendrišákem. Ten svůj případný návrat do týmu po změně trenéra nevyloučil.

Nyní reprezentaci mužů a žen čekají v pátek a v sobotu dva dvojzápasy se Slovenskem, federální derby v Praze na Podvinném Mlýně je pozůstatkem plánového turnaje čtyř zemí, který odřekly týmy Finska a Švýcarska. Klubová sezona se po loňském předčasně ukončeném ročníku rozjede 11. září, mužská elitní soutěž ponese nově název Livesport Superliga.

„Spolupráci jsme vyjednávali dlouho, navíc do toho zasáhla pandemie. O to jsem radši, že jsme se dohodli v této pro celý sport náročně době. Výjimečný je fakt, že první fázi spolupráce jsme uzavřeli na pět let. I finančním objemem jde o jednu z největších florbalových partnerských smluv. Livesport nás podpoří v řádech desítek miliónů korun,“ prohlásil Šuman.