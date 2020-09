Plzeňští házenkáři zahájili s novým názvem extraligu vítězně

Plzeňští házenkáři vstoupili do extraligy domácí výhrou 26:23 nad Hranicemi. Tým, který loni získal titul a letos na jaře při předčasném ukončení soutěže kvůli pandemii koronaviru vedl tabulku, vystupuje v soutěži pod novým názvem Talent tým Plzeňského kraje.

Západočeši s novými trenéry Petrem Štochlem a Jiřím Hynkem rozhodli zápas vydařeným vstupem do druhého poločasu, po němž jejich náskok vystoupal na šest branek. Navrátilec Petr Linhart přispěl k výhře Talentu pěti góly.

Kouč Štochl měl nicméně k výkonu výhrady. "Z naší strany to bylo rozpačité, máme co rozebírat. Ale byl to první ostrý zápas sezony. Potvrdilo se, že musíme brát všechny soupeře vážně, protože sami procházíme určitým procesem přestavby," hodnotil.

V utkání Karviné s Jičínem se osmi brankami zaskvěl reprezentant Vojtěch Patzel, který do karvinského týmu přišel v létě z pražské Dukly. Hosté v závěru málem dotáhli sedmigólovou ztrátu, vyrovnat ale nedokázali. Karviná zvítězila 27:26.

Stoprocentní úspěšnost domácích týmů v úvodním kole završil Frýdek-Místek, rovněž osmi góly k těsné výhře 29:28 nad Kopřivnicí přispěl Radim Chudoba.

Výsledky 1. kola extraligy házenkářů Strabag extraliga házenkářů - 1. kolo: Karviná - Jičín 27:26 (15:10) Nejvíce branek: Patzel 8, Mlotek 3/1, Urbánski a Užek po 3 - Šulc 5, Krahulec 5/5, Kovařík 4. Talent tým Plzeňského kraje - Hranice 26:23 (14:12) Nejvíce branek: Linhart 5, M. Tonar 4/3, Režnický a Škvařil po 4 - Brož, Čadra a Indrák po 3, Magrla 3/3. Frýdek-Místek - Kopřivnice 29:28 (15:10) Nejvíce branek: Chudoba 8/2, Sklenák, Choleva a Ondrušík po 4 - Fulnek 8, Střelec 6/2, Hanus 5.