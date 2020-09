S reprezentanty Puršlem a Půlpánem míří basketbalisté Brna podstatně výš

S novými majiteli a s podstatně vyššími ambicemi než v předchozích sezonách vstoupí basketbalisté Brna pátečním domácím duelem s Kolínem (18 h) do nového ročníku nejvyšší soutěže. Tým posílili mj. reprezentanti Šimon Puršl a Viktor Půlpán a na hostování i talentované křídlo Richard Bálint. Další člen národního mužstva Patrik Auda, který oblékl brněnský dres ve čtyřech přátelských utkáních, v lize nenastoupí.

„Nechtěl tím ohrozit svoje japonské angažmá, přestože na odlet pořád čeká," vysvětlil trenér Basketu Brno Lubomír Růžička. Cílem jeho celku bude po základní části soutěže postup mezi nejlepších osm týmů. „V nadstavbě pak chceme skončit nejhůř šestí, což by nám zaručilo přímý postup do čtvrtfinále play off," prozradil kouč, který se chystá dát šanci i nadějným odchovancům Petru Křivánkovi, Jakubu Nečasovi a Jonáši Musilovi.

Brňané si v přípravě připsali výhry ve všech šesti zápasech. „Věříme, že na to v duelu s Kolínem navážeme, byť dobře víme, že mistráky jsou o něčem jiném. Jsme už ale hrozně natěšení, jsem přesvědčený, že premiérové utkání zvládneme," tvrdí pivot Puršl, který přišel ze Svitav.

Trenér Růžička si uvědomuje, že úvodní duely nové sezony bývají vždy ošidné. „Kolín čerstvě doplnil soupisku o Američana Lee Skinnera. Má v kádru kvalitní borce Novotného, Jelínka, Petráše i basketbalovou legendu Machače. My však věříme ve výhru. Musíme ovšem předvádět podobnou hru, jaká nás zdobila v přípravě. Vsadíme na agresivní obranu a rychlý přechod na soupeřovu polovinu. Zveme na zahajovací zápas do hlediště všechny naše příznivce. Budeme rádi, když budou naším šestým hráčem," uvítal by.

Hala ve Vodově ulici, v níž budou brněnští basketbalisté nově nastupovat k domácím utkáním, má kapacitu tři tisíce diváků. „Vzhledem ke stávajícím opatřením proti koronaviru ji můžeme naplnit ze dvou třetin. Je to pro nás velká výzva, abychom dva tisíce fandů časem dobrými výkony skutečně přilákali," usmívá se generální manažer Basketu Brno Michal Jimramovský.