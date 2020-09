Ideální pětku NBA tvoří James, Adetokunbo, Harden, Davis a Dončič

LeBron James byl pošestnácté v kariéře zařazen do nejlepší sestavy za výkony v základní části NBA a stal se samostatným rekordmanem. Posunul se před Kareema Abdula-Jabbara, Kobeho Bryanta a Tima Duncana, s kterými se dosud o prvenství dělil. Hvězdný hráč Los Angeles Lakers byl potřinácté, což je rovněž rekord, zvolen do první pětky, navíc jej do ní zařadilo všech sto hlasujících novinářů, takže obdržel maximální počet 500 bodů. Jednomyslně byl do prvního týmu zařazen také nejužitečnější hráč předchozí sezony Janis Adetokunbo z Milwaukee.