Zápas házenkářek se Slovenskem byl kvůli koronaviru v týmu zrušen

Pozitivní test na covid-19 měli tři hráčky a dva členové realizačního týmu. "Bohužel i přesto, že jsme podnikli veškerá bezpečnostní opatření a všichni účastníci kempu přicestovali na sraz s negativními testy, objevilo se po dnešním ranním testování v českém týmu několik pozitivních případů. Na Slovensku pak vládní orgány nastavily zásadní opatření omezující veškerou sportovní činnost. S ohledem na nastalou situaci se oba týmy dohodly na odvolání vzájemného utkání," uvedl na svazovém webu manažer české reprezentace Adam Štegl.

"Učinili jsme a budeme i nadále činit veškeré kroky k ochraně celého týmu i dalších reprezentačních výběrů. Bohužel současné situaci není možné čelit stoprocentně, bojujeme s neviditelným nepřítelem," doplnil svazový prezident Jaroslav Chvalný.

Zklamané české házenkářky Kamila Kordovská (vlevo) a Markéta Jeřábková.

Robert Grim/chf.cz

Český tým měl se Slovenskem odehrát první zápas od loňského listopadu a po dlouhé koronavirové přestávce. Na jaře se měly reprezentantky představit v závěru evropské kvalifikace, kvůli koronaviru byl ale zbylý program zrušen a národní celek se coby účastník minulého závěrečného turnaje kvalifikoval na šampionát.

České házenkářky v souboji s Norkami na ME.

Robert Grim/chf.cz

V Zubří hráčky v neděli zahájily přípravu na prosincové ME, zápas však nakonec neodehrají. "Je mi to velmi líto, bohužel se musíme připravit na to, že podobné situace nás mohou provázet v následujících měsících nejen na reprezentačních akcích. Covid bude ohrožovat naše turnaje, mezinárodní akce, mistrovská utkání a další házenkářské aktivity od dětí po dospělé. Sport bude trpět, my se ale musíme situaci přizpůsobit a poprat se s tím nejlépe, jak bude v našich silách a dané situaci možné," uvedl Chvalný.