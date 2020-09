Česko - Polsko 0:3 Volejbalisté do 20 let prohráli na mistrovství Evropy i s Polskem

Čeští volejbalisté do 20 let prohráli na mistrovství Evropy v Kuřimi i čtvrté utkání. Svěřenci trenéra Přemysla Obdržálka podlehli Polsku 0:3 a se šampionátem se rozloučí čtvrtečním zápasem s Belgií.

Domácí hráči v prvním setu vstupovali do koncovky se slibným vedením 21:18, Polsko ale dokázalo skóre otočit. "Utkání jsme si zkazili prvním setem sami. Vedli jsme a opět jsme nedokázali uhrát koncovku," uvedl kapitán Petr Špulák v tiskové zprávě.

Druhou sadu český výběr prohrál hladce 11:25, ve třetí získal 20 bodů. Polsko si tak udrželo naději na postup do semifinále. "Nás dnes položil první set, kde jsme udělali v koncovce dvě chyby. Ve druhé sadě nám Polsko v jednom postavení uteklo a my jsme už nedokázali zareagovat. Pak už to na kluky hodně dolehlo," řekl Obdržálek.