Házenkářky ukončily kemp,většina kontrolních testů byla negativní

"Velmi nás to mrzí, ale krajská hygienická stanice nám důrazně doporučila ukončit reprezentační akci ženského reprezentačního týmu. Pozitivně testovaní členové týmu byli umístěni do karantény, ostatní členové družstva, jejichž úterní testy byly negativní, se mohou vrátit do svých klubů," uvedl pro svazový web manažer reprezentace Adam Štegl.

V úterý den před zápasem měli pozitivní test na koronavirus dva členové realizačního týmu a tři hráčky. Následné kontrolní odběry u nakažených však odhalily covid-19 pouze u jedné osoby.

"Během úterý se nám nepodařilo dovolat na hygienickou stanici, abychom mohli další postup konzultovat. Ve středu ráno jsme zařídili přetestování všech pozitivně testovaných hráček i členů realizačního týmu, bohužel po konzultaci s hygienou ani případný nový negativní test těchto osob na situaci nic nemění. (Všem původně) pozitivně testovaným je nařízena desetidenní karanténa a akce má být rozpuštěna," uvedl Štegl.

Češky přišly o část přípravy na prosincové mistrovství Evropy. Poslední zápas sehrály vloni v listopadu, následovala dlouhá koronavirová pauza. "Dá se říct, že tímto přijdeme o tréninkový náskok, který jsme na soupeře získali na červnovém tréninkovém kempu. Ale to se nedá nic dělat. Odtrénovali jsme alespoň tři společné tréninky, které jsou nesmírně důležité. Každý trénink se počítá," uvedl trenér Jan Bašný.

"Je samozřejmě nešťastné, že to postihlo zrovna náš kemp, ale myslím, že pro všechny členy realizačního týmu i zástupce svazu tohle byla obrovská zkušenost, která nám všem společně pomůže případnou podobnou situaci v budoucnu řešit. Doufejme, že to v budoucnu budeme potřebovat co nejméně," dodal.

Před šampionátem už český celek čeká jen na konci listopadu tradiční přípravný turnaj v Chebu.