Házenkářka Ryšánková po operaci kolena přijde o ME

Česká házenkářka Helena Ryšánková (č.14) a Irene Fantonová z Itálie během kvalifikace ME 2016.

"Sezona pro mě asi skončila," uvedla Ryšánková na webu házenkářského svazu. Koleno si poranila v srpnu. "Z počátku to vypadalo, že jde opravdu jen o podvrtnutí a nebude to nic vážného. Nicméně jsem šla radši na magnetickou rezonanci v Rumunsku a výsledkem byl přetržený přední zkřížený vaz," řekla sedmadvacetiletá hráčka.

Vaz nebyl přetržený úplně, proto se snažila na radu lékařů s kolenem cvičit, ale nakonec se operace ukázala jako nezbytná. "Ideální doba rekonvalescence je při tomto zranění devět měsíců, takže sezona je pro mě asi u konce. Z toho, že přijdu o Euro, jsem byla ohromně smutná, ale už jsem se s tím vyrovnala. Rozhodně nehodlám nic uspěchat. To už jsem párkrát udělala a nevyplatilo se mi to," uvedla Ryšánková. "V dnešní době člověk ani netuší, zda se sezona vůbec dohraje. I to je trochu štěstí v neštěstí," dodala k pandemii koronaviru.

Házenkářka Slavie Eliška Jačková - ilustrační foto.

DHC Slavia - Ladislav Nussbauer

Mistrovství Evropy se uskuteční od 3. do 20. prosince v Norsku a Dánsku. České házenkářky se utkají v základní skupině B v dánském Frederikshavnu s úřadujícími olympijskými vítězkami Ruskami, stříbrnými medailistkami z posledního světového šampionátu Španělkami a Švédskem.