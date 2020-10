Volejbalisté Brna přišli o Pohár CEV, Šelmy ho odehrají v Kosovu

Brněnským volejbalistům přidělil srpnový los soupeře z kvalifikace o Ligu mistrů, kterým se stal výběr z Londýna. Oba týmy by čekala před zápasy na půdě soupeřů čtrnáctidenní karanténa. Řecký trenér Polonie Evangelos Kutuleas v minulosti vedl kyperský národní tým, a proto navrhl hrát na neutrální půdě právě na Kypru.

"Kyperská federace byla tomuto řešení nakloněna, dokonce se mělo hrát s diváky. Určitě by to bylo zajímavé, bohužel ale Česko z hlediska pandemie spadlo do zemí kategorie C. Na Kypru bychom tak museli na testy a do povinné čtrnáctidenní karantény. Žádali jsme o výjimku tamní ministerstvo zdravotnictví, s tou jsme ale neuspěli," uvedl na klubovém webu trenér Ondřej Marek.

Radost hráčů Jihostroje (zleva) Petr Michálek, Filip Stoilovič, Miguel Angél de Amo a Casey Adam Schouten.

Václav Pancer, ČTK

Brno proto do soutěže nakonec nezasáhne. "Momentálně již není možné najít jinou variantu, kde odehrát obě utkání, aniž by volejbalisté museli být na místě o čtrnáct dní déle. Hráči si atmosféru evropského duelu neužijí," stojí na webu.

Šelmy by měly zápasy odehrát 11. a 12. listopadu v Kosovu. "Jsem rád, že se podařilo domluvit variantu, aby se hrálo. Je sice škoda domácího utkání, stejně by ale probíhalo bez diváků," řekl kouč Ondřej Boula.

V Poháru CEV mužů by měla hrát liberecká Dukla s rakouským celkem Aich/Dob, České Budějovice na soupeře čekají a hráčky pražského Olympu mají Mladost Záhřeb. První zápasy jsou na programu za dva týdny. V Lize mistrů jedná Karlovarsko o termínu prvního utkání ve Friedrichshafenu, ženy Olomouce mají v Polsku s Chemikem Police hrát 10. listopadu.

Volejbalové Šelmy - ilustrační foto

První vstoupí do evropských soutěží pražští Lvi. V sobotu mají odletět do lotyšské Jurmaly, kde by měli příští týden odehrát dvojzápas Vyzývacího poháru. Prostějovské hráčky jsou v něm ve 2. kole a Ostravanky mají začít 12. listopadu.

Všechny české celky jsou navíc v nevýhodě, jelikož domácí soutěž kvůli covidu stojí od 10. října. Kluby kvůli nouzovému stavu ani nesmějí trénovat v hale.