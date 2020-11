Volejbalisté i basketbalisté doufají v rychlý restart soutěží

"Jestli a jak se opět rozběhnou zápasy Uniqa extraligy, se co nejrychleji rozhodne po dohodě profesionálních týmů," stojí na webu Českého volejbalového svazu (ČVS). "Kdy se rozjedou extraligy, teď neumím posoudit. Dodržet hygienické podmínky je samozřejmě finančně a organizačně náročné. Jelikož se jedná o profesionální soutěž, nevidím je jako zásadní překážku," řekl předseda ČVS Marek Pakosta.

O obnovení soutěže se budou co nejrychleji ucházet i basketbalové ligy. "Chceme, aby soutěž začala co nejdříve, takže jednáme o způsobu testování. Musíme dodržet nařízení státu, ale zároveň chceme co nejrychleji dohnat zápasovou ztrátu. Čekají nás jednání s kluby o nastavení všech pravidel," uvedl guvernér Asociace ženských ligových klubů a šéf ženské ligové soutěže Daniel Kurucz.

Hlavní podmínkou pro spuštění profesionální ligy je testování na COVID-19 před každým utkáním. Ostatní podmínky jako je např. povolený počet osob na stadionu bude řešen individuálně, poněvadž např. hokejová družstva mají dvojnásobný počet hráčů nez basket. Vše ale bez diváků. — Milan Hnilička (@MilanHnilicka) November 3, 2020

Sportovní soutěže v Česku se zastavily 12. října a navíc se nesmělo ani trénovat. "To bylo kruté," uvedl pro ČTK Ondřej Hudeček, manažer volejbalistů Karlovarska. Od středy se jeho tým i další profesionálové můžou i ve vnitřních prostorách za přísných bezpečnostních opatření k tréninku vrátit. "Je to malé světlo na konci tunelu. A kdy by se mohlo začít hrát? Jsme schopni a ochotni, aby se to spustilo hned. Zápasy chceme vysílat online a nabídnout divákům náš produkt," doplnil Hudeček.

Svaz ale musí s vedením soutěží mužů a žen rozhodnout, v jaké variantě budou extraligy pokračovat. Týmy totiž musejí před každým zápasem mít negativní výsledky na koronavirus z PCR testu starého maximálně tři dny.

Volejbalisté by teoreticky mohli jezdit na tzv. tripy, známé z amerických soutěží. "Odehráli bychom tři zápasy venku, třeba v Ostravě, Beskydech a Zlíně," řekl Hudeček, jehož tým potřebuje dohnat herní praxi i vzhledem k Lize mistrů. "První turnaj hrajeme už na začátku prosince a čím víc zápasů stihneme, tím lepší," dodal.

Teoreticky víc zápasů za sebou by mohly vzhledem k platnosti testů hrát i basketbalistky. "Zkusili bychom upravit systém soutěže tak, aby kluby odehrály během platnosti testu víc zápasů než jeden," uvažoval Kurucz.

Karlovarsko jezdilo v čase zákazů trénovat do Německa, jeho konkurent z Českých Budějovic byl jednou v Rakousku, kde volejbalisté odehráli i přátelský zápas. "Pak jsme se tam už nedostali. Trénovali jsme venku, posilujeme, běháme a skáčeme. S volejbalem to nemá nic společného. Je to začátek druhé letošní přípravy. Přitom příští týden bychom měli odehrát evropský pohár v Rusku," uvedl kouč Jihostroje René Dvořák.