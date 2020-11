Pražští volejbalisté v Jurmale kvůli koronaviru nenastoupí

"Zápas hrát nebudeme. Ve čtvrtek doufám přiletíme do Prahy a jsem domluven se zástupcem CEV (Evropské volejbalové konfederace), že to vyřeší dodatečně. Je to precedens," uvedl trenér Tomáš Pomr v telefonickém rozhovoru pro média.

Otázkou je, jak se případ vyřeší. "Oni k nám momentálně nemůžou, my se sem asi znovu nepotáhneme. Bude se to řešit. My to rozhodovat nebudeme. Počkáme, jak to dopadne. Na hřišti jsme neprohráli," konstatoval Pomr a s nadějí dodal: "Byl bych rád, aby nás šoupli do dalšího kola, abychom někde pokračovali."

Tým podstoupil testy v sobotu před nedělním odletem a všechny s negativním výsledkem. V Lotyšsku absolvovali pražští volejbalisté další testy. "Trénovali jsme a večer jsme se dozvěděli, že jsou dva z nás pozitivní. Byl to pro nás šok," řekl Pomr na klubovém webu. "Oba jsou naštěstí bezpříznakoví. Na první pohled jim nic není. Bohužel nejde, aby byli v izolaci a ostatní hráli," posteskl si Pomr.

Jeden z pozitivně testovaných už covid-19 prodělal. Proto má s sebou potvrzení, že nemůže být infekční. "Je to válka interpretace lékařů. Náš doktor tvrdí, že mají vysoké hodnoty dlouhodobých protilátek v těle, takže je velký předpoklad, že nemoc prodělali. Nejsou infekční, ale podmínky ve světě nejsou jednotné a závisí na opatření států. Podle jejich (lotyšské) legislativy nás dali karantény asi právem, ale sportovně to je složité. Tohle asi budou řešit všechny sporty," řekl Pomr.

"Naše frustrace je obrovská. Po tom, co jsme absolvovali, abychom mohli odcestovat do Jurmaly, vyšlo naše úsilí vniveč," řekl kouč.

V hotelu je tým v karanténě na jednom patře a jídlo dostává výtahem. "Soupeři na nás naštěstí nezapomněli, pomáhají nám, jak mohou," ocenil Pomr. Hráči se snaží zabavit. "Na jednom pokoji se mastí PlayStation, na druhém se kouká na filmy. Proběhl i kruhový trénink na chodbě," popsal.

Původně měli Pražané letět domů až v neděli, ale přes Kodaň se vrátí ve čtvrtek večer. "K tomu se všichni upínáme a hlavně doufáme, že i ti dva postižení přiletí s námi, aby se nemuseli vracet až v neděli," řekl Pomr.