Posila Ostravy Kružkov odehrál za čtyři měsíce jediný zápas. Tenhle rok je hodně složitý, říká

Smlouvu s ostravským týmem podepsal ruský volejbalista v červnu, do Česka ale dorazil až po třech měsících na konci září. Jeho budoucí spoluhráči tehdy vtipkovali, že je jako manželka proslulého inspektora Colomba, kterou taky nikdy nikdo neviděl. „Úřad, který měl na starost vyřízení potřebných dokladů pro přesun do Česka omezoval covid. Byl zahlcený jinými žádostmi," vysvětloval Kružkov, proč se jeho odchod z maďarského Kaposváru natáhl.

„Byly to těžké měsíce. Neměli jsme s manželkou svůj dům. Několikrát jsme se museli stěhovat. A k tomu jsme od úředníků stále slyšeli, že vše bude za týden. A najednou to byly měsíce," vzpomíná Rus, který na „papíry" čekal v Maďarsku. „Kdybych se vrátil do Ruska, bylo by vše ještě složitější, trvalo by to déle," objasňoval odchovanec Jekatěrinburgu, jenž působil i v ruském Nižněvartovsku, Permu, v německém Bühlu a italské Castellaně Grotte.

Dres Ostravy premiérově oblékl 26. září ve Frýdku-Místku, kde hraje své domácí utkání Black Volley Beskydy. Další zápas už nepřidal. Extraligu, stejně jako všechny ostatní soutěže zastavilo šíření koronaviru. „Rok 2020 je pro všechny hodně složitý. Ale snažím se v každé situaci hledat ty pozitivní momenty. Hodně se procházím po Ostravě a pokouším se ji co nejlépe poznat. Je tady hodně krásných míst, které stojí za zhlédnutí. Bohužel vládní nařízení mi znemožňují vidět život ve městě takový jaký je obvykle. Věřím ale, že se to zlepší," poukázal 26letý univerzál.

Dvoumetrový volejbalista netuší, kdy si připíše další extraligový start. „Ale neklesám na duchu a snažím se udržet se ve formě a v nejlepší možné kondici, až se zase začne hrát. Jsem v Ostravě spokojený, přestože sžívání s týmem bylo tím přerušením hodně narušené," připomněl Kružkov.

Od středy 4. listopadu mohou profesionální sportovci znovu k tréninku využívat i vnitřní prostory. O tom, zda a kdy se opět rozehraje mužská extraliga se rozhodne po dohodě profesionálních týmů. Sportovní svazy musejí v případě zájmu o obnovu soutěží a požádat o výjimku.