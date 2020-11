České házenkářky budou hrát skupinu na ME v Herningu

K přesunu z Frederikshavnu sáhli dánští organizátoři kvůli tomu, že v regionu se šíří zvlášť odolné mutace koronaviru i mezi norky, kteří se v oblasti ve velké míře chovají. Od pondělí bude zakázán vstup i za účelem pobytu nebo práce, a proto v místě není možné hrát mistrovství Evropy.

Pořadatelé ve spolupráci s evropskou federací EHF rozhodli, že se skupina B přesune do Herningu, kde se bude hrát i "áčko". Skupiny C a D pak hostí Norsko. Český celek se v papírově silné skupině od 3. do 7. prosince postupně utká se Švédskem, Ruskem a Španělskem.