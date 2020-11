Postup na MS je neskutečný úspěch, raduje se kouč české reprezentace

Čeští futsalisté postoupili na světový šampionát počtvrté v historii a z toho potřetí pod Neumannovým vedením. Na poslední turnaj před čtyřmi lety v Kolumbii se nekvalifikovali.

"Je to obrovský úspěch pro český futsal. Musíme si uvědomit, že jsme se z 52 evropských zemí dostali mezi sedm nejlepších. To je neskutečný úspěch a teď je jenom na vedení, aby to dokázalo prodat a prezentovalo futsal i dál," řekl Neumann v nahrávce pro média.

Radost českých futsalistů z postupu na MS.

Václav Šálek, ČTK

Češi v úvodním sobotním utkání baráže v chorvatském Zadaru remizovali 2:2 a tento výsledek zopakovali v brněnské odvetě. Všechny čtyři góly v hale Vodova padly už v první půli, po změně stran ani v prodloužení se skóre nezměnilo.

"Mám pocit, že jsme byli o něco lepší než v Chorvatsku, že jsme byli aktivnější a zápas svým způsobem byl asi vyrovnaný na šance. Rozhodují maličkosti, a když se k nám přiklonilo i trochu štěstí, tak jsem věděl, že to dneska dobře dopadne," uvedl padesátiletý kouč.

Těsný penaltový rozstřel domácí vyhráli 6:5, když brankář Ondřej Vahala vychytal tři chorvatské exekutory a na české straně neuspěli dva hráči. "Jak jsme si tam před penaltami stoupli a koukal jsem klukům do očí, tak jsem prostě věděl, že to dokážeme. Hlavně, že si to zaslouží a určitě bude odměněno to, jak jsme za tím šli," prohlásil Neumann.

Trenér Chorvatska Mato Stankovič ke konci prodloužení v utkání s českými futsalisty.

Václav Šálek, ČTK

Rozhodující pokutový kop proměnil v osmé sérii nezkušený Jiří Vokoun. "Já Vokymu říkal, aby šel kopat i dřív. On povídal, že se necítí a nevěří si, že to nikdy nekopal. Když už tam nebyl nikdo jiný, tak říkám: Voky, prostě vlítni tam a dej to, nekoukej, narvi to a ono to tam spadne, neboj," usmíval se Neuman.

Chválil nejen penaltového hrdinu Vahalu, ale také mladšího gólmana Lukáše Němce, který nemocnou jedničku výborně zastoupil v úvodním duelu s Chorvaty. "Ondra Vahala chytal spolehlivě nejen při penaltách, ale i v zápase. To my víme. K tomu se přidal Lukáš výkonem v Chorvatsku, to bylo pro nás rozhodující," konstatoval pražský rodák.