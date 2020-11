Zápas mosteckých házenkářek s Váci odložil koronavirus u Maďarek

Mostečanky se na rozdíl od loňska nedostaly do prestižní Ligy mistryň. V Evropské lize byly nasazeny do závěrečného kvalifikačního kola a 20. října jim los přidělil maďarský celek Váci NKSE. Hrát se mělo v sobotu od 18 hodin.

"Nyní se čeká na vyjádření maďarských úřadů, které by mělo padnout na začátku příštího týdne, zda bude možné odehrát zápas alespoň v příštím týdnu. Jakou formou by se tak případně stalo, v tuto chvíli ještě není jasné," uvedli Černí andělé na webu.

Mostecké házenkářky zahájily teprve ve středu intenzivní přípravu po uvolnění opatření kvůli koronaviru, naopak maďarská liga běžela dál bez přerušení. EHF nyní vyzvala oba kluby, aby se pokusily odehrát obě utkání mezi 20. a 22. listopadem, což je nejzazší termín, anebo alespoň jedno během příštího víkendu.

Teoreticky by Severočešky mohly postoupit do základní skupiny bez boje. Na výsledky svých testů zatím samy čekají. "Bohužel může být problém, že teď budeme všichni negativní, ale za týden to může být jinak. Už jsme se na zápas psychicky připravili, teď to zase padlo. Další změna. A že už jich za ty dva měsíce bylo," řekl trenér Jiří Tancoš serveru iDNES.cz.

Na druhou stranu má Most nyní delší čas na přípravu. A po výjimce od hlavní hygieničky začne v příštím týdnu opět hrát i domácí interligu.