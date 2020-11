Házenkáři Karviné porazili při restartu Duklu a vedou tabulku

Házenkáři Karviné porazili díky výbornému prvnímu poločasu v úvodním extraligovém zápase po restartu soutěže 29:26 Duklu a posunuli se do čela vyrovnané tabulky před Jičín a Kopřivnici. Nejlepšími střelci svých mužstev byli talentovaní bratři Patzelové. Starší Vojtěch nastřílel za vítězný tým 12 branek, osmnáctiletý Jonáš se v dresu Pražanů trefil sedmkrát.

O osudu zápasu prakticky rozhodl první poločas, který domácí vyhráli 18:9. Hosté v druhé části zabrali, stáhli manko až na dva góly, ale blíž už je Karviná nepustila.

"Nezvládli jsme první poločas. Rozdíl byl enormní, hlavně v tlaku našich spojek, které neměly hloubku. Až ve druhé půli jsme začali hrát rychlou házenou, jakou chceme, byli jsme schopni hrát víc do široka a spojky se natlačily k obraně. Už to ale nestačilo, první poločas nám to prohrál," řekl České televizi trenér Dukly Daniel Čurda, jenž se se svými svěřenci radoval z výhry jen v prvním kole začátkem září proti Maloměřicím. Poté Pražané třikrát prohráli a dvakrát remizovali.

Trenér Karviné Michal Brůna byl rád za uhájenou výhru. "Po výborném prvním poločasu se nám stal takový malý 'blackoutík'. Bylo to i únavou, protože jsme moc nestřídali. Ale kluci koncovku zvládli a jsem za vítězství rád," řekl Brůna, jehož tým čeká v sobotu duel proti posledním Maloměřicím.