Most - Váci 41:42 Házenkářky Mostu vypadly z Evropské ligy

Černí andělé byli blízko úspěchu v zápase, který se zdál být v prvním poločase téměř ztracený. Svěřenkyním trenéra Jiřího Tancoše úvod duelu vůbec nevyšel a Maďarky se dostaly až do osmibrankového vedení (18:10, 19:11). Mostečankám se ale podařilo do přestávky stáhnout na přijatelných 21:25 a po návratu z kabin skóre otočily.

Po brance Charloty Cholevové se domácí hráčky ve 43. minutě dostaly poprvé do vedení, které v dalších minutách zvýšily až na 34:31. Házenkářky Váci NKSE se ale z nepříznivého vývoje oklepaly, srovnaly a v závěrečné desetiminutovce už žádný tým nevedl o více než jednu branku. Tři čtvrtě minuty před koncem Katarína Kostelná srovnala na 41:41, ale z posledního útoku nejlepší střelkyně zápasu Rita Lakatosová svým dvanáctým gólem rozhodla.

Kvalifikační 3. kolo se mělo původně hrát tradičně na dva zápasy, ale vzhledem k tomu, že maďarský tým kvůli nákaze koronavirem nemohl minulý týden odcestovat k plánovanému prvnímu duelu do Mostu, dohodly se kluby na sehrání jediného utkání. Zápas se konal bez diváků v hale dlouhodobě nejlepšího českého celku.

V minulé sezoně Mostečanky hrály prestižní Ligu mistryň, do níž se letos nedostaly. V Evropské lize byly nasazeny do závěrečného kvalifikačního kola, ale už po jednom utkání jejich pohárové účinkování skončilo. Po zrušení zákazu využívání vnitřních sportovišť a zastavení domácích soutěží kvůli koronaviru stihl Most v týdnu odehrát dva interligové zápasy a Olomouc i Písek deklasoval s nastřílenými 40 brankami. Maďarskému soupeři dal dnes dokonce ještě o gól víc, ale na postup mu to nestačilo.