Házenkáři Zubří mají v poháru soupeře z Islandu, Dukla z Estonska

Zuberští označili výsledek losu za nejhorší variantu, co se týče dostupnosti. "Při současném omezení letového provozu se bude jednat o velký oříšek, abychom se tam za rozumné peníze dostali. Navíc na Islandu je zatím epidemiologická situace na vzestupu. Země neuznává cizí testy na covid, po příletu si osoby testují sami a je nutný nástup do pětidenní karantény. Nic, co by nám hrálo do karet," uvedl klub v tiskové zprávě.

Dukla byla do 3. kola nástupnické soutěže dosavadního Vyzývacího poháru nasazena přímo. Karviná kvůli nejisté situaci způsobené pandemií koronaviru i z finančních důvodů ze soutěže odstoupila, Nové Veselí v druhém kole vypadlo s kyperskou Famagustou.