Nos už mám z testů pěkně rozdrbaný, naříká volejbalista Džavoronok

Už pět měsíců žije český volejbalista Donovan Džavoronok v Itálii v režimu „bubliny". Tréninky, zápasy, nákup jídla a domů... V nejprestižnější lize A1 si však opora Monzy spravila chuť a připsala si velký úspěch. Jeho tým si vyšlápl na dosud neporaženou Perugii! „Byl to náš nejlepší letošní výkon, pomohl nám k senzačním třem bodům," raduje se Džavoronok, který v Itálii začne o víkendu druhou půlku základní části ligy. Cílem Monzy je vylepšit dosavadní sedmé místo.

Jméno českého reprezentačního volejbalisty je v Monze pojem. Působí tam už pátým rokem a pro útok zdejšího týmu je klíčovým hráčem, což potvrzuje i v této sezoně. Džavoronok si zatím připsal v deseti zápasech 137 bodů, což z něj dělá dvanáctého nejlepšího smečaře celé ligy. „Tuhle sezonu chci mít co nejlepší, končí mi smlouva. Chtěl bych se ukázat pro případný další kontrakt," má jasno český volejbalista.

V letošní sezoně si zvyká na palubovce také na novou roli. „Kromě útočníka jsem také hlavní nahrávač, což jsem nečekal. Dostávám spoustu místa a docela to jde. Jsem rád, že jsem udělal krok dopředu v tomto aspektu," tvrdí Džavoronok, jenož tým zatím z deseti zápasů vyhrál jen polovinu. „Porážky jsme bohužel nasbírali proti papírově slabším soupeřům, naopak se nám podařilo obrat favority. Měli bychom přenést trochu sebedůvěry a klidu proti těm horším týmům, abychom si od začátku vytvořili náskok a nehráli s nimi vyrovnaně až do koncovky," plánuje, jak se s týmem polepšit.

Naposledy se ale jeho Monze povedl parádní kousek! Nestává se často, aby elitní Perugia ztrácela body. Džavoronok se spoluhráči si však s hlavním favoritem na titul poradili a uštědřili mu první prohru v sezoně. „Měli jsme výbornou výchozí pozici, protože většina ze soupeřů si procházela covidem. My jsme byli prvními soupeři po jejich pauze. Měli sice týden na přípravu, ale sehranost jim scházela," líčí Džavoronok, který si výhry považuje. „Snad nás nakopne k ještě lepším výkonům," přeje si.

Utkání bez diváků, amatéři nesportují

V Itálii má každý kraj svého starostu, který rozhoduje o restrikcích nebo rozvolňování. V Lombardii nemají koronavirovou pandemii zcela pod kontrolou. „Máme tu menší lockdown, amatéři nemohou vůbec sportovat, ven se může hlavně do práce nebo na nákup potravin," popisuje Džavoronok, který bydlí kousek od volejbalové haly. „Máme štěstí, že nám odložili pouze jeden zápas, některé týmy nenastoupily třeba do čtyř duelů," upozorňuje.

Jedna věc už každopádně začíná být Džavoronokovi protivná – testy na covid. „Nos už z nich mám pěkně rozdrbaný. Je to už pátý měsíc, vytírání nosů probíhá u nás dvakrát týdně. Pokaždé to dělají jiní doktoři, někdo to zkrátka rozrejpe více," stěžuje si s úsměvem. Koronavirus se jemu osobně dosud vyhnul.

Volejbalový reprezentant Donovan Džavoronok by měl v nejslavnější lize světa patřit k oporám týmu Vero Volley Monza.

Český volejbal

Rozmrzelý ja také z toho, že nemohou na tribuny diváci. „V prvních třech zápasech sezony lidé chodili v maximálním počtu 500. Od října už na stadionu nikdo není, hrajeme za zavřenými dveřmi a asi už to tak i dohrajeme," tuší volejbalista.

Džavoronoka tak aspoň těší fakt, že se daří jeho bratru Matyášovi, který hraje ve druhé nejvyšší italské lize. A také, že se na hřišti střetl s Janem Hadrovou, letošní posilou slavné Civitanovy. „Bylo to fajn. Jen si myslím, že by Hadrák mohl hrát více, teď trochu více střídá. Nepochybuji ale, že se prosadí. Těším se na další vzájemný zápas," končí povídání Džavoronok, kterého čeká duel v neděli proti Modeně.