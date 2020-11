Volejbalisté Beskyd doma v pěti setech porazili i pražské Lvy

Pražané si v sobotu doma hladce poradili s Brnem, tentokrát ale na výhru nedosáhli. Hosty k úspěchu nedovedlo ani 26 bodů Stefana Skakiče. "Těžké utkání, těžký soupeř a vydřené dva body. Dneska kluci ukázali, že dokážou hrát i se silnějším soupeřem a porazit ho. Opět jsme dost míčů ubránili, takže v tomhle nám to šlape," řekl trenér vítězů Jakub Salon na svazovém webu.

Kouč Lvů Tomáš Pomr měl pro soupeřův výkon jen slova uznání. "My jsme trošičku byli vystřílení na podání ze včerejška, takže jsme tolik netlačili. Oni to výborně zvládli, výborný příjem, výborná obrana a málo jsme do nich bušili, takže příště musíme víc," prohlásil Pomr, jehož tým je v tabulce pátý.

NIQA extraliga volejbalistů - 6. kolo: Beskydy - Lvi Praha 3:2 (21, -25, 23, -23, 13) Nejvíce bodů: Romanutti 22, Mečiar 19, Krysiak 16 - Skakič 26, Smith 17, Mihajlovič 13.