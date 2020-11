Jícha by odložil mistrovství světa házenkářů o rok

Největší postava české házené Filip Jícha by odložil lednové mistrovství světa mužů v Egyptě kvůli situaci s koronavirem o rok. Nynější kouč mistrovského Kielu se vyslovil proti brzkému pořádání turnaje podobně jako jiné bundesligové kluby. Nevěří nicméně, že by byl šampionát skutečně přeložen na pozdější termín.

Osmatřicetiletý rodák z Plzně Jícha ukončil kariéru před třemi lety. V roce 2010 získal ocenění pro nejlepšího házenkáře světa a nyní vede v prestižní německé lize Kiel, v jehož dresu sbíral trofeje jako hráč.

"Ano, mistrovství světa v Egyptě by byla skutečně ohromná věc. Ale prosím o rok později! Odložení o rok po vzoru olympijských her by bylo optimálním řešením," řekl v rozhovoru pro deník Kieler Nachrichten Jícha, jenž s českou reprezentací startoval na třech světových a pěti evropských šampionátech.

Filip Jícha ještě v dobách aktivní hráčské kariéry v zápase s Alžírskem.

Pavel Lebeda/chf.cz

Je přesvědčený o tom, že házená velké události jako mistrovství světa i Evropy potřebuje, ale v současné situaci je vhodné najít rovnováhu. "Jak mám synovi vysvětlit, že se nesmí setkávat s kamarády a hrát házenou, ale pak se bude jezdit na házenkářské zápasy po celé Evropě?" uvedl.

Ve čtvrtek začne v Dánsku evropský šampionát žen. Rozšířené MS mužů, rovněž i s českou účastí, má začít 13. ledna. A startovat na něm bude poprvé 32 týmů. "Osobně ale bohužel nepovažuji přeložení za pravděpodobné," dodal Jícha.