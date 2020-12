Ruské sestry s vražedným instinktem. Na Češky ale nejde ani jedna!

Švédské basketbalistky Frida a Elen Eldebrinkovi, italské reprezentační volejbalistky Lucia a Caterina Bosettiovy? Ne! Jednoznačně nejúspěšnější ženskou sourozeneckou dvojicí jsou v současné chvíli ruské sestry Polina Kuzněcovová a Anna Vjachirevová. Ani jedna se však v dnešním utkání s českým týmem na ME v házené v Dánsku nepředstaví. I tak je ruský celek superfavoritem.

Vraťmě se nejprve v čase do roku 2016 na Olympijské hry do brazilského Ria. Házenkářský turnaj měl být znovu dominantní přehlídkou norské házené. Třetí zlato z her pod pěti kruhy v řadě mělo být jednou z jistot těchto her.

Semifinále s Ruskem, které přebudovávalo kádr, mělo být možná jen těžší formalitou. Právě na turnaji ale začala zářit hvězda, o které se vědělo, že jednou bude dobrá, možná i nejlepší. Ale v tehdejších dvaceti letech?

Anna Vjachirevová odehrála úžasný turnaj a byla největší oporou v cestě za epickým semifinálovým skalpem Norek v prodloužení a také finálovým vítězstvím nad Francií. Ocenění pro nejužitečnější hráčku turnaje bylo pak jen sladkým bonusem.

O druhé sestře, se zlatem v ruce, ví házenkářská veřejnost už o hodně déle. Polina Kuzněcovová - narozena Vjachirevová - se na velkých mezinárodních akcích pohybuje už více než 15 let. A dokonce zažila zlaté tažení za světovými tituly z let 2005 a 2007 a postupné přestavování ruské sborné, pod dlouholetým diktátorem na lavičce házenkářek, slavným Jevgenijem Trefilovem.

Ruská reprezentantka a současně levé křídlo Rostova na Donu Polina Kuzněcovová.

twitter/@rostovhandballe, Twitter

Narozdíl od Anny, však Polina netvoří hru. Třiatřicetiletá hráčka prokazuje zabijácký instinkt z levého křídla a je v tom také fenomenální.Třikrát nejlepší hráčka na své pozici na velkých turnajích, včetně zmíněných olympijský her. No řekněte, kdo z Vás to má?

Proti Češkám si ale dnes večer nezastřílí. Anna se těsně před turnajem nepříjemně zranila. Starší ze sesterského dua také do Dánska nepřijela...

Rusům sestry na začátku ME nechybějí

Že by to ale svěřenkyním španělského trenéra Ambrose Martina nějak extrémně vadilo, to se dle výsledku úvodního duelo říct rozhodně nedá. Reprezentaci Španělska - mimochodem loňské finalistky mistrovství světa - porazily ruské hráčky přesvědčivě o devět branek.

Скромная раздевалка, сдержанная радость – великолепная команда, которая приехала #зазолотомевропы! 🇷🇺



Наши девушки после победы над Испанией 😍😍😍

#handballRussia #EHFEuro2020 pic.twitter.com/2QdNJsZeCs — Гандбол России (@rushandball) December 4, 2020

Dnes si brousí zuby i na české ženy, které by případným úspěchem, způsobily opravdový šok ve sportovním světě. A to i přes to, že soupeř nebude moci využít bezpochyby nejlepší sesterské duo ve světě kolektivních sportů...