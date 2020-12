Mateřská, masérská vložka a teď návrat mezi házenkářské nebe. To je veletoč Kvášové

Česká házenkářka Hana Kvášová hraje na velké akci poprvé od roku 2013 a účasti na tehdejším světovém šampionátu v Srbsku. Když před třemi lety ukončila kariéru, nikdy by ji nenapadlo, že se na závěrečný turnaj ještě vrátí. Jednatřicetiletá levá spojka se na nynějším mistrovství Evropy v Dánsku hned po úvodním zápase se Švédskem stihla zapsat do statistik šampionátu a po prvním kole základních skupin je hráčkou s nejvyšším výskokem.

Kvášová, dříve hrající pod dívčím jménem Kutlvašrová, v roce 2014 přerušila kvůli mateřským povinnostem kariéru a narodila se jí dvojčata. Na palubovky se poté vrátila, ale po sezoně 2016/17 oznámila konec s vrcholovou házenou.

"Tehdy by mě opravdu nenapadlo, že v roce 2020 zase budu reprezentovat. Už jsme si myslela, že se budu vydávat trošku jiným směrem, ale holt házená je život. Takže jsem tu zase," řekla v on-line rozhovoru s novináři s úsměvem Kvášová. Rok po ukončení kariéry se do reprezentace vrátila na výpomoc a od loňského května je v týmu zpět natrvalo.

Na velké akci hraje potřetí v kariéře, předtím se představila na Euru v roce 2012 a světovém šampionátu o rok později. "Jiné je to jen v tom, že jsou tu jiné hráčky, ale jinak jádro, duch týmu a taková soudržnost jsou pořád stejné. Navazuje to. I když jsem nehrála, stejně jsem holky podporovala a prožívala to s nimi. Třeba v Německu (v roce 2017) přímo u hřiště na tribuně," uvedla Kvášová, která po ukončení kariéry také dělala u reprezentace masérku.

V 31 letech má zatím nejvyšší výskok na turnaji

V úvodním utkání na Euru proti Švédkám dala dva góly, do statistik se ale zapsala hlavně tím, že má ze všech hráček na turnaji zatím nejvyšší výskok - 73 centimetrů. Rozšířená data jsou na šampionátu novinkou.

"Máme na sobě takové vesty, vzadu za krkem pak máme v takových malých kapsičkách vložené čipy, takové krabičky. Tato krabička nás pak snímá ve všem, co děláme. Prakticky o tom vůbec nevíme," řekla Kvášová.

"I pro nás je to zábavné a zajímavé. Samozřejmě je to i pro nás nějaká zpětná vazba a určitě je to zajímavé pro fanoušky," doplnila hráčka francouzského klubu Sambre.

Český tým na úvod turnaje prohrál s favorizovanými Švédkami 23:27 a v dalších dvou zápasech skupiny ho čekají papírově ještě těžší soupeři - dnes olympijské vítězky Rusky a v pondělí vicemistryně světa Španělky. Do další fáze šampionátu postoupí tři celky.

"Rusky jsou vyšší, mohutnější. Myslím, že to bude tvrdší obrana než se Švédkami. Ale mohlo by se tam dávat více prostoru pivotovi, protože by mohly více vybíhat na nás, na střelecké spojky. Myslím, že bychom mohly překvapit. V téhle skupině se může stát opravdu všechno," podotkla Kvášová.