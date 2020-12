Horodok - Lvi Praha 0:3 Volejbalisté pražských Lvů jsou v semifinále Vyzývacího poháru

"Turnaj nám sedl. Jsme šťastní. Je to velký úspěch," řekl ČTK trenér Pomr v telefonickém rozhovoru. "Podávali jsme mimořádné výkony. Jsem rád, že jsme to dokázali, jednak pro hráče, i pro nás, že jdeme správnou cestou."

Pražští volejbalisté navázali na utkání s portugalským soupeřem a Horodok od začátku tlačili servisem a rychle navyšovali náskok. První set měli pod kontrolou, ve druhém sice krátce prohrávali 14:15, ale vývoj rychle otočili. I druhou sadu mohli získat výrazným rozdílem, vedli už 24:18, ale využili po trojbloku až pátý setbol.

Ve třetím setu se znovu prosadili i díky úspěšnosti v útoku přesahující 60 procent. Nejvíce se dařilo srbskému smečaři Stefanu Skakičovi, autorovi 18 bodů. Lvi si pomohli i deseti esy, tři zaznamenal právě Skakič.

"Byla to konfrontace s top týmy svých soutěží, takže jsem rád, že jsme dobře reprezentovali český volejbal. Říká se, že česká extraliga má svoji kvalitu, tak tady se to ukázalo. Bylo to těžké, velmi náročné a je to cenné. Nechali jsme tady všechno. Byli jsme připravený takticky a plnili to. Zdobila nás výborná obrana," řekl Pomr.

Soupeř Lvů zatím není znám. Závěrečná fáze soutěže by se měla hrát na přelomu února a března. "Asi pavouk někde v bublině," uvažoval Pomr. Teoreticky by se Lvi mohli představit i doma. "Asi jo, máme výborné podmínky v Unyp Aréně na Podvinném Mlýně. Už jsme se o tom lehce bavili, zauvažujeme," doplnil.

V semifinále třetího evropského poháru hrál naposledy Liberec. V roce 2013 Dukla nestačila na favorizovanou italskou Piacenzu. V roce 2005 byl Liberec v tehdejším Klubovém poháru, předchůdci Vyzývacího poháru, třetí.