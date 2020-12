Rezignujte, vyzvala hvězdná hráčka prezidenta. Život se jí obrátil vzhůru nohama

Zatímco řada brazilských sportovců otevřeně stojí za prezidentem Bolsonarem, jí se praktiky pravicové hlavy státu líbí pramálo - obecně vzato. A v jednom ze zářijových rozhovorů to dala najevo. "Rezignujte," vyzvala tehdy Bolsonara. Slova hvězdy jednoho z největších sportů v Brazílii měla ohlas.

Za údajně nepatřičná politická vyjádření ji nejvyšší sportovní soud v zemi suspendoval na nějaký čas a udělil jí i pokutu - 15 000 eur. S právníkem se proti rozsudku úspěšně odvolala, ale realita se pro ni přesto výrazně změnila, což potvrzuje v rozhovoru pro Spiegel.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Carolina Solberg (@carol_solberg)

„Jsou to bláznivé měsíce, rozhovor mi obrátil život vzhůru nohama," říká třiatřicetiletá Brazilka. Dostalo se jí podpory ale i negativních vzkazů. „Přišla mi spousta výhrůžek. Sociální média jsou krutá. Míra nenávisti byla mimořádná. Den po rozhovoru jsem se bála opustit dům. Museli jsme změnit místo tréninku. Bylo prostě příliš nebezpečné pokračovat v tréninku na veřejnosti. Nyní trénujeme v uzavřeném prostoru daleko od pláže," líčí volejbalistka.

Brazilské autority hráčce netleskají. Volejbalová asociace ji obvinila ze „znečištění" sportu. „Jsem pevně přesvědčena, že každý by měl mít právo svobodně vyjádřit svůj názor. A co víc, zejména veřejné osobnosti by to měly dělat vědomě. Proč bych měla vůbec poskytovat rozhovory, kdybych nesměla vyjádřit svůj názor? "

Apeluje na roli sportovců, kteří by se měli vyjadřovat o důležitých tématech, jako jsou lidská práva, rasismus nebo otázky životního prostředí. "Například Lewis Hamilton si je vědom rozsahu svého hlasu," podotýká na adresu britského pilota F1, kterého si bere za vzor coby hvězdu pevně spojenou s myšlenkami hnutí Black Lives Matter.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Carolina Solberg (@carol_solberg)

A to je poněkud vzdáleno politické linii, kterou naproti tomu zastává mj. Bolsonaro. Letos v létě podle Salgadové i týmy WNBA a NBA odvedly úžasnou práci, když otevřeně a veřejně protestovaly proti rasismu a nespravedlnosti. Připomíná brazilské ikony - Democracii Corinthiana - skupinu fotbalistů z Corinthians Sao Paolo, kteří se v 80. letech veřejně vzbouřili proti diktatuře a bojovali za demokratické volby. „Toto jsou vzory, ke kterým vzhlížím," tvrdí hráčka, která je jinak velmi kritická ke své zemi.

V souvislosti s jihoamerickou mocností je často připomínána chudoba širokých vrstev i nespravedlnost. „Brazílie je extrémně rasistická země," píše volejbalistka také v jednom z příspěvků na sítích. „A musíme si uvědomit, že jsme rasisté, abychom měli šanci se změnit," nabádá hráčka, která usilovala o účast na OH. Do Tokia ale nakonec nepojede. Ne však v souvislosti se svými výroky.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Carolina Solberg (@carol_solberg)

„Pět z 20 nejlepších týmů na světě pochází z Brazílie. Existují však pouze dvě místa pro zemi, a dva nejlepší týmy u nás jsou jasné," uznává přednosti soupeřek.

Rozhovoru ze září prý nemá žádný důvod litovat. „Dalo mi to příležitost zabývat se tématy, která jsou pro mě důležitá. Boj za právo na svobodu projevu zůstane v mém ústředním zájmu."