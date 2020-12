Házenkářská federace zváží, zda umožní Rusku start na MS

Mezinárodní házenkářská federace umožní ruské reprezentace start na lednovém mistrovství světa mužů jen za přesně stanovených podmínek, na jejichž konkrétní podobě nyní funkcionáři pracují. Šampionát v Egyptě bude první světovou akcí poté, co Sportovní arbitrážní soud (CAS) ve čtvrtek rozhodl o vyloučení Ruska na dva roky z mezinárodních soutěží za doping a podvádění.

Vedení světové házené potvrdilo agentuře AFP, že pracuje na souboru pravidel, jejichž splněním by měl být start Ruska podmíněn. Podle vyjádření CAS je jednou ze základních podmínek, že se ruský tým šampionátu zúčastní pod neutrální vlajkou.

Čtvrteční verdikt CAS pro Rusko znamená mimo jiné vyloučení z olympijských her v Tokiu 2021, zimních olympijských her v Pekingu 2022 či fotbalového mistrovství světa v Kataru 2022. Zemi rovněž zakazuje pořádání velkých mezinárodních akcí. Podle CAS je sporné rovněž konání volejbalového mistrovství světa, které by Rusko mělo hostit v roce 2022.

Vedení volejbalové federace se bude situací zabývat. Kompletní znění verdiktu a jeho přesné dopady CAS zveřejní poté, co se s nimi seznámí zástupci Světové antidopingové agentury WADA a Ruska. Stát by se tak mělo ještě před Vánoci.