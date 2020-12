Volejbalisté Jihostroje se v extralize vrátili na vítěznou vlnu, dařilo se i ženám KP Brno

Jihostroj potvrdil, že se mu proti Středočechům daří. Od roku 2012 ztratily České Budějovice ve vzájemném duelu pouze dvakrát jeden bod. "Splnili jsme, co jsme chtěli, jsme rádi, že jsme ušetřili síly v náročném programu. Pochválil bych za dnešní výkon Schoutena a Stoiloviče," řekl trenér vítězů René Dvořák.

Zápas byl vyrovnaný jen do poloviny prvního setu. Pak dal hostující trenér Martin Kop šanci hráčům z lavičky, aby v nabitém předvánočním programu šetřil síly opor. "Aspoň si někteří vyzkoušeli, jaké to je hrát proti Budějovicím," uvedl.

"Byli jsme málo agresivní, na podání i na útoku, a dělali jsme moc chyb. Hráči Budějovic naopak byli trpěliví, dařily se jim ulívky a vytloukali naše bloky," konstatoval Lukas Demar z Odolené Vody.

Lvi Praha navázali na domácím hřišti na výhru nad Českými Budějovicemi i proti Ústí nad Labem, které zdolali 3:2. Čtvrtou porážku v řadu utrpěl poslední Zlín, který rovněž v pěti setech podlehl Ostravě. Předposlední Příbram slavila hladkou výhru 3:0 v Brně.

UNIQA extraliga volejbalistů - 9. kolo: Lvi Praha - Ústí nad Labem 3:2 (15, -20, 21, -17, 9) Nejvíce bodů: Mihajlovič 20, Skakič 16, Král 11 - Parraguirre 22, Bornemann 21, Kobolka 14. Zlín - Ostrava 2:3 (-21, -26, 22, 20, -10) Nejvíce bodů: Čech 18, Navláčil 14 - Janků a Kružkov po 18, Sedláček 16. České Budějovice - Odolena Voda 3:0 (19, 18, 14) Nejvíce bodů: Schouten 15, Mach 11, Michálek 10 - Demar 7, Holubec 5, Hladík 4. Kladno - Karlovarsko 0:3 (-15, -18, -18) Nejvíce bodů: Hýský 10, Křesťan 9, Kyjanica 7 - Vašina 15, Wiese 13, Indra 9. Brno - Příbram 0:3 (-24, -23, -24) Nejvíce bodů: Licek 18, Hrazdira, Pražák a Klajmon po 7 - Hulpach 13, Hladenko 11.

1. České Budějovice 13 11 2 34:13 1099:931 31 2. Liberec 12 9 3 31:13 1047:916 29 3. Karlovarsko 9 8 1 26:9 818:702 23 4. Ústí nad Labem 13 7 6 29:22 1157:1140 23 5. Lvi Praha 12 8 4 27:18 1038:970 22 6. Odolena Voda 12 6 6 24:22 1049:1051 20 7. Ostrava 11 5 6 19:20 848:861 15 8. Brno 14 5 9 20:30 1096:1203 15 9. Beskydy 11 5 6 19:26 1004:1020 11 10. Kladno 12 3 9 15:29 958:1032 11 11. Příbram 13 3 10 15:33 989:1108 10 12. Zlín 14 3 11 14:38 1066:1235 9

Volejbalistky KP Brno zdolaly v pěti setech Ostravu

Volejbalistky KP Brno vybojovaly v utkání 15. kola extraligy dva body na hřišti Ostravy. Druhý tým tabulky zdolaly po vyrovnané bitvě 3:2, 28 body k výhře přispěla Karin Šunderlíková. Stejným bodovým ziskem pomohla v dohrávce 2. kola Gabriela Kopáčová k vítězství Prostějova 3:1 na hřišti Šternberku. Dokonce 30 bodů si zapsala Aneta Kocmanová-Havlíčková z pražského Olympu, který zvládl v dohrávce 4. kola pětisetový duel v Liberci.

"Je to pro nás velmi cenná výhra, celé utkání bylo jako na houpačce. Klíčová byla extrémně dlouhá výměna v tie-breaku za stavu 11:11, kterou jsme vyhráli, a pak dokázali odskočit a dotáhnout zápas až do vítězného konce," uvedl trenér Králova Pole Matúš Kalný na klubovém webu.

Ve čtvrtém setu to sice za stavu 21:18 vypadalo, že Ostrava vybojuje šestou výhru v řadě, na servis Brňanek se ale postavila Kelsi Hobbsová, ozdobila ho dvěma esy a na podání setrvala až do stavu 21:23. Královo Pole pak zápas dotáhlo až do tie-breaku, v němž dokázalo znovu smazat ztrátu a nakonec si odvezlo dva body.

"Konečně jsme předvedly volejbal, který umíme, a jsem moc ráda, že jsme uhrály dva body. Soupeře jsme zatlačily servisem, což se nám v minulých utkáních nevedlo. Dnes jsme to ale konečně dokázaly a díky tomu jsme vyhrály," řekla kapitánka Hana Judlová.

UNIQA extraliga volejbalistek: 2. kolo: Šternberk - Prostějov 1:3 (-19, -18, 23, -20) Nejvíce bodů: Herdová 22, Wanczyková 11 - Kopáčová 28, Fricová 17, Kožoušková 12. 4. kolo: Liberec - Olymp Praha 2:3 (-21, 20, 25, -19, -13) Nejvíce bodů: Trnková a Kvapilová po 22, Svobodová 14 - Kocmanová-Havlíčková 30, Hodanová 20, Purchartová 12. 15. kolo: Ostrava - KP Brno 2:3 (18, -20, 21, -25, -12) Nejvíce bodů: Žarnovická 24, Hrdličková 16, Kalusková 14 - Šunderlíková 28, Bukovská 19.