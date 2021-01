Házenkářům budou v úvodu kvalifikace chybět kvůli covidu trenéři

"Je to hrozně zvláštní situace, že u týmu nemůžeme být. Na druhou stranu od začátku téhle situace s koronavirem bylo jasné, že člověk musí být maximálně flexibilní a připravený na všechny různé možnosti. Jedna z možností bohužel nastala teď," řekl při on-line tiskové konferenci Kubeš.

Reprezentanti se na lednové akce chystají od Nového roku v Plzni. Oba trenéři jsou v izolaci. "Jsem nemocný. Abych pravdu řekl, první cíl přede mnou je se uzdravit. Nemá smysl brát onemocnění na lehkou váhu. Když budu za pět dní v pořádku, bude to skvělé. Když za 10 dní, bude to dobré. Když za 20 dní, budu rád, že se uzdravím. V momentě, kdy budu zdráv, naskočím zpět do toho koloběhu," uvedl Kubeš. "Honza (Filip) je na tom tak, že nemá žádné symptomy. Byl pozitivní, ale jinak se mu daří dobře," dodal Kubeš.

Trenéři hazenkářské reprezentace Jan Filip (vpravo) a Daniel Kubeš.

Vlastimil Vacek, Právo

Mezi hráči se zatím žádný pozitivní nález neobjevil. "Velká část kluků si tím onemocněním už prošla. Riziko nového onemocnění je tedy nižší," poznamenal Kubeš.

Reprezentanti ve středu na Faerských ostrovech se zpožděním vstoupí do čtyřčlenné skupiny evropské kvalifikace, v sobotu je pak v Plzni čeká domácí odveta. Dvojzápas se měl původně hrát už na začátku listopadu, kvůli zhoršené koronavirové situaci v zemi byl ale odložen. Dalšími dvěma soupeři ve skupině jsou Rusko a Ukrajina.

Po vstupu do evropské kvalifikace čeká český tým světový šampionát v Egyptě. Závěrečnou nominaci na lednový turnaj oznámí trenéři příští pondělí.