Devět nakažených házenkářů, přesto Češi chtějí za každou cenu odletět na MS

Národní tým prožívá hodně hektický týden, jenž přinesl zrušené duely evropské kvalifikace proti Faerským ostrovům, které měly sloužit jako generálka, teď je tu i nemožnost se pořádně připravovat. Zatímco všichni pozitivní, jejichž jména nechce vedení reprezentace zveřejňovat, jsou už v přísné karanténě, dosud negativně testovaní v Plzni byli umístění každý na samostatný pokoj.

„Dělá se maximum proto, abychom mohli odletět. Z těch 21 kluků, co na začátku týdne dorazili na finální kemp, nám nikdo neřekl, že by nechtěl jet. Vstupenkou na palubu leteckého speciálu ale může být jedině negativní test, takže už povoláváme i náhradníky," říká trenér Jan Filip, jenž má bezpříznakový průběh nemoci a karanténa mu skončí 12. ledna.

Hůř je na tom jeho trenérský kolega Daniel Kubeš, který leží doma s řadou příznaků covidu-19. „Další pozitivně testovaní mají ale vesměs lehčí průběh nemoci a všichni jsme odhodlaní se s poprat se situací, které je v celém světě je extrémní, nestandardní. Primárně tak budeme při určení konečné nominace vycházet ze zdravotního stavu," naznačuje Filip.

„Každý den navíc nám v tomto směru pomáhá, ale nechci spekulovat, jak na tom je kdo z těch pozitivních. Ani žádná predikce tam není, vstupenkou na palubu leteckého speciálu bude negativní test," naznačil Filip.

Národní tým aktuálně vedou trenér brankářů Petr Štochl a od juniorů povolaný Pavel Pauza a z dvanácti momentálně dostupných hráčů si jich včera pod vedením této dvojice zatrénovalo jen těch osm, kteří už covid v minulosti prodělali a mají dost protilátek.

Realizační tým českých házenkářů posílí bývalý brankář Petr Štochl.

Toto kritérium hraje roli i u dodatečně nominovaných. Zbylí čtyři jsou podle slov Filipa v „režimu hájení a připravovat se až do odletu budou jen individuálně v rámci cvičení jen na pokoji. Absolutně primární je ale zdraví kluků, to je základ," naznačil trenér.

Závod o čas je jedna věc, případné složení kádru další. „Největší problém máme teď na postu pivota, budeme potřebovat od IHF zvláštní povolení, abychom mohli jít nad rámec širší nominace. Vyšli ale takhle vstříc Švédům i Němcům, takže snad vyhoví i nám. Téměř všude mají covid případy, i když možná ne tolik jako my," řekl Filip a potvrdil, že jako náhradníci už dorazili Šlachta a Fulnek.

„Možná to trochu zlehčuju, ale můžeme nominaci udělat kdykoli, klidně teď, jenže za hodinu může být jiná, takže nakonec budou na soupisce ti, co usednou v letadle směr Egypt," řekl Filip, podle nějž teoretickou možností zůstává i to, že by mužstvo v Egyptě postupně doplňovali ti, jejichž testy by se z pozitivních proměnily v negativní...

„Je to pro nás krajně nešťastná situace a uvědomujeme si, že i dost vážná. Doba i takové složitosti přináší a klády co nám celý týden padají pod nohy, se snažíme přeskakovat a stabilizovat mužstvo, jehož všichni členové se jednomyslně vyjádřili, že je pro ně start na mistrovství světa prioritou, byť tam nebudeme zřejmě v plné síle," míní šéf svazu Jaroslav Chvalný

Z epidemiologického hlediska udělali Češi prakticky všechno, co měli a mohli. „Dodržovali jsme nařízení ministerstva zdravotnictví, předpisy IHF. Nákaza se dostala i do jiných týmů, zabránit se tomu nedá. Komunitní šíření se děje v celé společnosti a bohužel se do toho všeho projevila i vánoční situace. Kategoricky ale trvám na tom, že vlastní nedbalostí nebo snížením standardů jsme situaci nezavinili. Zavřít hráče na měsíc v absolutní bublině nebylo finančně ani technicky možné," naznačuje Chvalný.

Filip ještě zmínil hazard se zdravím v dějišti šampionátu „Absolutně nerozumím tomu, proč chtějí v Egyptě pustit fanoušky do hledišť, i když redukují povolenou návštěvu jen na 20 procent. Musíme však brát věci, jak jsou, Do poslední chvíle se všechno může změnit," prohlásil český trenér, jenž by podpořil chystanou petici zúčastněných zemí, aby se hrálo bez diváků.