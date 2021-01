Plážové volejbalistky Sluková a Hermannová trénují na Tenerife

Na jak dlouho jste vyrazily na Tenerife?

Nausch Sluková: Na Tenerife jsme odletěly na dva nebo tři týdny, měly jsme jednosměrnou letenku, s tím, že uvidí, jak se situace bude i tady vyvíjet. Po zvážení všech možností, kterých opravdu nebylo mnoho, vzhledem ke vzdálenosti, opatřením, možnosti vůbec vycestovat a stabilitou počastí pro nás byla tohle víceméně jediná varianta.

Co bude hlavní náplní na tomto tréninkovém kempu?

Nausch Sluková: Po třech měsících se chceme zase seznámit s venkovními podmínkami, větrem sluníčkem, hraním s ostatními týmy, které jsou na vysoké úrovni. My jsme víceméně trénovaly přes zimu samy, chceme se zase dostat se do nějakého rytmu, využít možností, že jsou tady jiné týmy a odehrát pár přípravných setů, zápasů.

Markéta Nausch Sluková (vlevo) a Barbora Hermannová měly po sezoně čas i na podpis kartiček pro fanoušky, teď už ale zase pilně trénují.

Sport Invest

S kým si v rámci přípravy zahrajete?

Nausch Sluková: Jsou tady dlouhodobě týmy ze Španělska a Holandska, takže možnost konfrontace tady je. Za to jsme rády a je to i jeden z důvodů, proč jsme sem odletěly.

Dá se tenhle kemp brát jako začátek ostré přípravy na novou sezonu?

Nausch Sluková: My jsme se začaly připravovat na nadcházející sezonu už loni v listopadu, takže máme za sebou dva měsíce tréninků, ale možnosti v Čechách byly velmi omezené, trénovaly jsme většinou samy, soustředily se na techniku a fyzičku, takže po herní stránce je tenhle kemp na Tenerife oficiálním startem přípravy. Uvidíme, jak se sezona bude vyvíjet a kdy opravdu začneme hrát.

Je před vámi vidina nějakého turnaje?

Nausch Sluková: Momentálně nemáme úplně jasně daný start sezony, jsme pořád v takové vyčkávací fázi. Je vypsaný první oficiální turnaj v Mexiku, možná před tím ještě turnaj v Kataru, takže první turnaj možná únor, nebo ve druhé půlce března, ale není nic černé na bílém. My se bohužel už přes rok udržujeme v takovém polonastartovaném módu, je možné, že nám řeknou, že je za 14 dní první mezinárodní turnaji a my musíme být adekvátně připravené.

Volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková

Tomáš Třeštík/Sport Invest

Jak těžké je motivovat se do tréninku v situaci, kdy nevíte, co a kdy vás čeká?

Hermannová: Motivovat se do tréninku mi nepřijde nijak extra těžké nebo jiné než normálně. Vyhlídky na nový start sezony jsou doposud pozitivní, po tříměsíční pauze, kdy jsme nebyly v kontaktu s dalšími soupeři, je to pro nás super čerstvý start venku proti ostatním týmům, obě jsme se těšily na teplejší počasí a venkovní podmínky.

Zařadily jste do přípravy nějaké nové věci?

Hermannová: V přípravě jsme zařadily menší doplňky naší hry, co se kombinací týče, hodně jsme se věnovaly základním věcem jako příjem a nahrávka, ty jsme drilovaly hodiny v pelhřimovské hale, kdy jsme měly jako profi tým možnost přístupu na kurty. Tam jsme trávily hodně času, pilovaly jsme základní věci, které jsou klíčovým aktem celé výměny. Plus jsme přidaly nějakou kombinaci, kterou jsme loni nehrály a pořád ji zkoušíme. Doufám, že ji pak v létě na nějakém turnaji i zařadíme do hry.

Jaké jsou vůbec na Tenerife omezení kvůli koronaviru?

Hermannová: Musí se nosit roušky ve všech venkovních prostorech, kromě pláže, což je skvělé pro trénink, že při sportu roušku mít nemusíme. Když pak jdeme městem zpátky, roušky máme. Restaurace jsou na venkovní sezení otevřené normálně, pohromadě může být maximálně šest lidí a je tady zákaz nočního vycházení, myslím, že od 22 hodin. Největší omezení, které v tréninku máme, je to, že jsou zavřené všechny posilovny, takže si nemůžeme zajít zacvičit. Ale máme s sebou spoustu cvičících pomůcek, dovezly jsme si medicinbaly, cvičící gumy, jedna Španělka nám půjčila dva kettlebelly, takže můžeme dělat cvičení, na které jsme zvyklé.

Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou v akci.

ČVS/Kohelka

Ohledně olympijské kvalifikace nejsou žádné novinky. Máte nějaké zprávy, kdy by se měly definitivně oznámit konečná kritéria pro Tokio?

Hermannová: O kvalifikaci se samozřejmě bavíme, jak by to mělo být, ale ani přesto, že Simon (trenér Nausch) je v asociaci trenérů, kde se o tom diskutuje, stejně jako je Maki členkou hráčské asociace, ani tam neví definitivní rozhodnutí. Nikdo přesná pravidla neurčil, pořád čekáme, co se rozhodne na vyšších židlích a není v našich silách to ovlivnit. Můžeme se jen připravovat a čekat, až bude něco černé na bílém.