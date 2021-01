Prezident rezignoval, nezná vzorec na covid. Ani nesouhlasí s tím, že Česko mělo na MS odjet za každou cenu

Exekutiva si pod tlakem házenkářské veřejnosti vyžádala zprávy o plzeňském soustředění nejen od trenérů, ale i z pohledu manažera a lékaře mužstva. Zaznamenala i postoj hráčů a dospěla k tomu, že nebyly vyčerpány všechny možnosti pro dosažení české účasti na MS. Realizačnímu týmu vyčetla, že chybně reagoval na zhoršující se pandemickou situaci a neměl alternativní plán, třeba v podobě zřízení druhého reprezentačního výběru v jiném místě.

„Zmíněná pochybení exekutiva považuje za neakceptovatelné selhání a nevratné poškození jména české házené na mezinárodní úrovni," citovala mluvčí Alžběta Stanovská tiskové prohlášení ČSH. „Možná se některé věci daly udělat jinak, ale těžko říct, jestli by nějaká další anticovidová opatření měla zásadní dopad. Trenéři se přihlásili k osobní odpovědnosti za organizaci přípravy, ale jejich odvolání považuji za špatnou cestu pro českou házenou a proto jsem rezignoval," sdělil Chvalný.

„Celé to vnímám tak, že rozhodnutí všechny vyhodit je příliš tvrdé a hledal bych způsob, jak tu zapeklitou situaci řešit. Nároďák má už v březnu hrát kvalifikaci mistrovství Evropy proti Rusům, což mohou být klíčová utkání a v této chvíli nemůže zůstat bez nějaké jasné perspektivy." vysvětlil Chvalný.

Spolu s ním funkci okamžitě složil i předseda reprezentační komise Daniel Čurda. „Žádné konkrétní porušení pravidel karantény se ale neprokázalo a teď ex post se všem snadno říká, co se mělo dělat. Těžko si ale představím, že bychom přes vánoční svátky zavřeli hráče do nějaké bubliny," mínil.

Dnes již bývalí trenéři hazenkářské reprezentace Jan Filip (vpravo) a Daniel Kubeš.

Vlastimil Vacek, Právo

Funkcionáři už v noci na středu a potom i dnes odpoledne vedli bouřlivou diskuzi. „Exekutiva se těsnou většinou usnesla, že se dalo předejít tomu, aby se covid do týmu vůbec dostal, což musím akceptovat, i když s tím nesouhlasím," řekl Chvalný s tím, že nezná žádný zaručení zaručený vzorec kroků, jak zabránit nákaze.

Problémy i u náhradníků

Český tým se s koronavirem se potýkal od začátku ledna od chvíle, kdy začal závěrečné přípravy na šampionát. Kvůli covidu-19 pak nemohli reprezentanti sehrát ani zápasy evropské kvalifikace proti Faerským ostrovům, které měly být generálkou před MS. Mužstvo poté doplnili náhradníci, jenže i u nich se postupně objevily zdravotní potíže.

„Na jednání převážil názor, že jsme měli odjet na šampionát za každou cenu, třeba s juniory, i kdybychom tam každé utkání dostali nálož o třicet. Mohli jsme ale také dopadnout jako Kapverdy, které šampionát kvůli rostoucímu počtu nakažených ani nemohly dohrát," řekl Chvalný, jehož nástupce zvolí mimořádná konference ČSH v distančním módu.

O nových trenérech tak musí být ale jasno dřív, než se sejde konference, u ní stanovy ukládají až dvouměsíční lhůtu.